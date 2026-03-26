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इस सीजन मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं है: शुभमन गिल

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 26, 2026, 04:45 PM

अहमदाबाद, 26 मार्च (आईएएनएस)। गुजरात टाइटंस (जीटी) के कप्तान शुभमन गिल ने कहा कि उन्हें आगामी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में खुद को साबित करने का कोई दबाव महसूस नहीं हो रहा है। उनका ध्यान इस साल अपनी टीम को एक और खिताब जिताने पर है, न कि निजी उपलब्धियों के पीछे भागने पर।

गिल, भारतीय टेस्ट और वनडे टीम के कप्तान हैं, उन्हें टॉप ऑर्डर में संजू सैमसन के लिए जगह बनाने के लिए टी20 टीम से बाहर कर दिया गया था। यह एक ऐसा कदम साबित हुआ जिसका काफी फायदा भारत को मिला। टीम इंडिया ने इस महीने की शुरुआत में नरेंद्र मोदी स्टेडियम में रिकॉर्ड तीसरी बार पुरुषों का टी20 वर्ल्ड कप खिताब जीता।

गिल ने गुरुवार को आईपीएल 2026 से पहले हुई एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, "बिल्कुल नहीं। मुझे लगता है कि अगर आप पिछले तीन या चार सीजन देखें, तो आईपीएल में सर्वाधिक रन मेरे ही हैं। इसलिए, मुझे नहीं लगता कि इस सीजन में, खासकर, मुझे कुछ भी साबित करने की जरूरत है। पिछले 4 साल जो मैंने इस टीम के लिए खेले हैं, मुझे लगता है कि एक टीम के तौर पर हमने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे लगता है कि एक बल्लेबाज के तौर पर भी मैंने काफी अच्छा प्रदर्शन किया है।"

उन्होंने कहा, "मुझे किसी के सामने अपनी काबिलियत साबित करने की जरूरत है। मुझे वही करना है जो मैं पिछले चार वर्षों से करता आ रहा हूं। एक टीम के तौर पर, हमें लगातार अच्छा प्रदर्शन करते रहना होगा, जो मुझे लगता है कि हम कर रहे हैं। अगर हम ऐसा करते रहे, तो आज नहीं तो कल, मुझे लगता है कि हम वह ट्रॉफी एक बार फिर जरूर जीतेंगे।"

इस दाएं हाथ के बल्लेबाज ने 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम के खिलाफ भी अपनी राय जाहिर करते हुए कहा कि यह खेल को एकतरफा बना रहा है। गिल की यह बात मुंबई में आईपीएल के कप्तानों और मैनेजरों की बैठक में शामिल होने के ठीक एक दिन बाद आई है। इस बैठक में यह घोषणा की गई थी कि 'इम्पैक्ट प्लेयर' नियम 2027 सीजन तक लागू रहेगा।

उन्होंने कहा, "व्यक्तिगत तौर पर, मुझे नहीं लगता कि 'इम्पैक्ट प्लेयर' जैसा कोई नियम होना चाहिए। मेरा मानना ​​है कि क्रिकेट आम तौर पर 11 खिलाड़ियों का खेल है, और जिन विकेटों और मैदानों पर हम खेलते हैं, वहां एक अतिरिक्त बल्लेबाज को शामिल करने से खेल का असली कौशल कहीं खो जाता है।"

इस खेल में एक खास हुनर ​​की जरूरत होती है। जब आपको पता होता है कि आपके पास कितने बल्लेबाज शेष हैं और अगर उनमें से कुछ आउट हो जाते हैं, तो भी स्कोरबोर्ड को चलाते रहने और अपनी टीम को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचाने के लिए आपको एक खास हुनर ​​की जरूरत होती है।

उन्होंने कहा, "मुझे लगता है कि उस एक अतिरिक्त खिलाड़ी की वजह से खेल थोड़ा एकतरफा हो गया है। इससे खेल का थोड़ा हुनर ​​कम हो गया है। मेरे लिए, एक मुश्किल विकेट पर 180 या 160 रन का पीछा करना, एक सपाट विकेट पर 220 रन का पीछा करने से कहीं ज्यादा रोमांचक होता है। ऐसा 2027 तक तो रहेगा ही। यह एक ऐसी बात है जिस पर हमने बुधवार को कप्तानों की मीटिंग में भी चर्चा की थी। मैं समझता हूं कि इससे खेल थोड़ा और मनोरंजक हो जाता है, लेकिन देखते हैं कि यह उन पर निर्भर करता है और बीसीसीआई इस पर क्या फैसला लेता है। लेकिन निजी तौर पर, मुझे यह ज्यादा पसंद नहीं है।"

गिल ने अपनी बात खत्म करते हुए दोहराया कि निकट भविष्य के लक्ष्यों के मामले में उनके लिए निजी लक्ष्य कभी भी प्राथमिकता नहीं होते, चाहे वह गुजरात टाइटंस के लिए खेल रहे हों या भारत के लिए। उन्होंने कहा, “सच कहूं तो, मैं निजी लक्ष्यों पर ज्यादा ध्यान देने वाला इंसान नहीं हूं। मैं जिस भी टीम के लिए खेल रहा होता हूं, चाहे वह मेरे देश के लिए हो या गुजरात के लिए। मैं चाहता हूं कि वह जीते, और यहीं से मेरा निजी लक्ष्य शुरू होता है, और यहीं पर खत्म भी हो जाता है।"

--आईएएनएस

आरएसजी

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