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Irfan Pathan Statement : आईपीएल में निडरता से खेल रही युवा पीढ़ी, यह भारतीय क्रिकेट में रोमांचक दौर की शुरुआत है: इरफान पठान

Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 29, 2026, 04:56 PM
आईपीएल में निडरता से खेल रही युवा पीढ़ी, यह भारतीय क्रिकेट में रोमांचक दौर की शुरुआत है: इरफान पठान

मुंबई: भारत के पूर्व ऑलराउंडर इरफान पठान का मानना ​​है कि आज के दौर की युवा पीढ़ी जिस निडर अंदाज में खेल रही है, उससे भारतीय क्रिकेट में एक रोमांचक दौर की शुरुआत हो रही है। पठान के अनुसार, वैभव सूर्यवंशी जैसे युवा खिलाड़ी इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 में बिना किसी हिचकिचाहट के दुनिया के बेहतरीन गेंदबाजों का सामना कर रहे हैं।

 

 

इरफान पठान ने ईयूटी20 बेल्जियम की जर्सी लॉन्च के मौके पर 'आईएएनएस' से कहा, "यह भारतीय क्रिकेट के लिए एक बहुत ही रोमांचक समय है। जिस तरह ये खिलाड़ी निडरता से खेलते हैं, उन्हें किसी बात की परवाह नहीं होती। उन्हें आउट होने का कोई डर नहीं होता। उन्हें इस बात की भी कोई चिंता नहीं होती कि उनके सामने कौन गेंदबाजी कर रहा है। एक 15 साल का लड़का (सूर्यवंशी) जाता है और ऑस्ट्रेलिया के बेहतरीन तेज गेंदबाजों में से एक को जोरदार शॉट मारता है। इस समय क्रिकेट की दुनिया में भारतीय टीम से बेहतर कोई दूसरी टीम नहीं है।"

 

पठान ने आगामी ईयूटी20 बेल्जियम टूर्नामेंट में अपनी भूमिका के बारे में भी बात की, जहां वह 'जेंट ग्लेडिएटर्स' टीम के सह-मालिक और ब्रांड एम्बेसडर हैं। बेल्जियम क्रिकेट फेडरेशन के साथ मिलकर आयोजित की जा रही इस लीग में 5 टीमें हिस्सा लेंगी, जो बेल्जियम के अलग-अलग बड़े शहरों का प्रतिनिधित्व करेंगी। यह टूर्नामेंट 6 से 14 जून तक ब्रसेल्स के हॉफस्टेड में स्थित '12 स्टार्स क्रिकेट क्लब' में खेला जाएगा। इस लीग के पहले सीजन में लीज रेड लायंस, जेंट ग्लेडिएटर्स, एंटवर्प एंकर्स, जेबी ब्रुग्स और एक्सेल यूनाइटेड ब्रुसेल्स शामिल होंगी। जून में होने वाले इस टूर्नामेंट का मकसद पूरे यूरोप में क्रिकेट को बढ़ावा देना और उभरते हुए खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने के लिए एक मंच प्रदान करना है।

 

इस पहल और इससे युवा खिलाड़ियों को मिलने वाले मौकों को लेकर अपना उत्साह जाहिर करते हुए, पठान ने 'एसोसिएट देशों' में बढ़ रही क्रिकेट प्रतिभाओं की ओर भी इशारा करते हुए कहा, "यह यूरोपीय क्रिकेट और दुनिया भर के युवाओं के लिए एक रोमांचक समय है। हमारी टीम में इटली के बेन मैनेंटी हैं, जो एक शानदार टैलेंट हैं। हमने उन्हें टी20 वर्ल्ड कप के दौरान बेहतरीन प्रदर्शन करते देखा है। उनके जैसे खिलाड़ियों को, और कुछ अन्य युवा टैलेंट को, जो शायद अभी तक अनजान हैं, उन्हें कुछ मौके मिलेंगे।"

 

--आईएएनएस

 

आरएसजी

 

 

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