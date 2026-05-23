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न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए आयरलैंड टीम घोषित, स्टर्लिंग, लिटिल हुए बाहर

आयरलैंड ने न्यूजीलैंड टेस्ट के लिए टीम घोषित की, कई खिलाड़ी चोटिल
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 23, 2026, 03:58 AM
न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के लिए आयरलैंड टीम घोषित, स्टर्लिंग, लिटिल हुए बाहर

डबलिन: आयरलैंड और न्यूजीलैंड के बीच एकमात्र टेस्ट 27 से 30 मई तक बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट में खेला जाएगा। इस टेस्ट के लिए आयरलैंड ने एंड्रयू बालबर्नी की कप्तानी में 14 सदस्यीय टीम की घोषणा कर दी है। बालबर्नी 10वीं बार टेस्ट में आयरलैंड की कप्तानी करेंगे।

 

आयरलैंड बोर्ड में पॉल स्टर्लिंग, बैरी मैकार्थी, जोश लिटिल, गैविन होए और जॉर्डन नील की अनुपस्थिति की पुष्टि की गई है। ये सभी खिलाड़ी चोट के कारण बाहर हो गए हैं। होए पसली की मांसपेशियों में खिंचाव के कारण बाहर हैं, जबकि स्टर्लिंग पिंडली की चोट से उबर रहे हैं।

 

मैकार्थी एसीएल फटने के कारण 2027 तक के लिए बाहर हो गए हैं, जबकि नील कंधे की मांसपेशियों की चोट से उबर रहे हैं। कैम्फर ने अभी तक गेंदबाजी शुरू नहीं की है। चार खिलाड़ी—जेक ईगन, टॉम मेयस, लियाम मैकार्थी और रूबेन विल्सन—अगर प्लेइंग इलेवन में चुने जाते हैं, तो अपना टेस्ट डेब्यू करने की कतार में हैं।

 

आयरलैंड का यह न्यूजीलैंड के खिलाफ पहला और कुल 13वां टेस्ट होगा। आयरलैंड ने अब तक तीन टेस्ट जीते हैं। इसमें 2024 में स्टॉर्मोंट में जिम्बाब्वे के खिलाफ जीता गया पहला टेस्ट भी शामिल है। बालबर्नी एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जो अब तक आयरलैंड के सभी 12 टेस्ट मैचों में खेले हैं।

 

न्यूजीलैंड के खिलाफ टेस्ट के बाद, आयरलैंड 26 और 28 जून को बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट में भारत के खिलाफ 2 टी20 मैचों की मेजबानी करेगा। इसके बाद वे 5 से 14 अगस्त तक ब्रेडी और बेलफास्ट के स्टॉर्मोंट में अफगानिस्तान की मेजबानी पांच वनडे मैचों के लिए करेंगे।

 

आयरलैंड टीम: एंड्रयू बालबर्नी (कप्तान), मार्क अडायर, कर्टिस कैम्फर, केड कारमाइकल, स्टीफन डोहेनी, जेक ईगन, मैथ्यू हम्फ्रीज, टॉम मेस, एंड्रयू मैकब्राइन, लियाम मैकार्थी, हैरी टेक्टर, लोरकन टकर, रूबेन विल्सन, क्रेग यंग।

 

--आईएएनएस

 

पीएके

 

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