Iran Football Team : फीफा विश्व कप में सहभागिता को लेकर दिए डोनाल्ड ट्रंप के बयान पर ईरान टीम का पलटवार

नई दिल्ली: ईरान की राष्ट्रीय फुटबॉल टीम ने अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के उस बयान पर पलटवार किया है जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी जान और सुरक्षा के लिए उन्हें फीफा विश्व कप में हिस्सा नहीं लेना चाहिए।

ईरान की फुटबॉल टीम का कहना है कि कोई भी देश उन्हें विश्व कप में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकता। विश्व कप फीफा आयोजित करता है, कोई देश नहीं।

ट्रंप ने गुरुवार को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रुथ पर पोस्ट किया था, "ईरान नेशनल सॉकर टीम का विश्व कप में स्वागत है, लेकिन मुझे सच में नहीं लगता कि उनकी अपनी जान और सेफ्टी के लिए उनका वहां होना सही है। इस मामले पर ध्यान देने के लिए धन्यवाद। राष्ट्रपति डोनाल्ड जे. ट्रंप।"

ईरान की नेशनल सॉकर टीम अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट पर कहा, "कोई भी ईरान को टूर्नामेंट से बाहर नहीं कर सकता। अमेरिका मेजबान है, अगर वह हिस्सा लेने वाली टीमों की सुरक्षा सुनिश्चित नहीं कर सकता, तो उसे जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए।"

पोस्ट में लिखा गया है, "विश्व कप एक ऐतिहासिक और अंतरराष्ट्रीय इवेंट है। इसकी गवर्निंग बॉडी फीफा है, कोई एक देश नहीं। ईरान की नेशनल टीम, जिसमें ईरान के बहादुर बेटों की ताकत और कई अहम जीतें हैं, इस बड़े टूर्नामेंट के लिए क्वालिफाई करने वाली पहली टीमों में से एक थी।"

इंस्टाग्राम पर साझा पोस्ट में आगे लिखा गया है, "कोई भी ईरान की राष्ट्रीय टीम को विश्व कप से बाहर नहीं कर सकता; सिर्फ एक देश को बाहर किया जा सकता है, जो मेजबान है, लेकिन इवेंट में हिस्सा लेने वाली टीमों को सुरक्षा देने की काबिलियत नहीं रखता।"

ईरान, जिसने पिछले साल एशियन क्वालिफाइंग के तीसरे राउंड में ग्रुप ए में टॉप करके लगातार चौथे विश्व कप के लिए क्वालिफाई किया था, ईरान को अमेरिका में तीन मैच खेलने हैं।

फीफा अध्यक्ष जियानी इन्फेंटिनो ने बुधवार को कहा कि वह अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से मिले, जिन्होंने उन्हें भरोसा दिलाया कि ईरान का 2026 विश्व कप में हिस्सा लेने के लिए स्वागत है। फीफा विश्व कप 11 जून से 19 जुलाई तक अमेरिका, मैक्सिको और कनाडा में खेला जाना है।

ईरान के खेल मंत्री अहमद दोन्यामाली ने सरकारी टीवी पर कहा कि अमेरिका और इज़राइल के देश पर एयरस्ट्राइक के बाद ईरान 2026 वर्ल्ड कप में हिस्सा नहीं ले सकता, क्योंकि इस भ्रष्ट सरकार ने हमारे नेता की हत्या कर दी है और बहुत ज्यादा असुरक्षा पैदा कर दी है, इसलिए हम विश्व कप में हिस्सा नहीं ले सकते। विश्व कप में हिस्सा लेने के हालात नहीं हैं।

खेल मंत्री ने कहा, "पिछले आठ या नौ महीनों में उन्होंने हमें दो जंगों में घसीटा है। हमारे हजारों लोगों को मारा है और बहुत जुल्म किए हैं। इन हालात में, टूर्नामेंट में शामिल होना नामुमकिन है।"

--आईएएनएस