IPL Opening Match History : आईपीएल 2026 का पहला मैच आरसीबी और एसआरएच के बीच, पिछले 18 सीजन के पहले मुकाबले इन टीमों के बीच हुए

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) के 19 वें सीजन (आईपीएल 2026) की शुरुआत 28 मार्च से हो रही है। बीसीसीआई ने आईपीएल 2026 के पहले 16 दिनों का शेड्यूल जारी कर दिया है।

आईपीएल 2026 का पहला मुकाबला रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु और सनराइजर्स हैदराबाद के बीच बेंगलुरु के एम. चिन्नास्वामी स्टेडियम में खेला जाएगा। आइए जानते हैं कि पिछले 18 सीजन के पहले मुकाबले किन 2 टीमों के बीच खेले गए हैं।

आईपीएल 2008 का पहला मुकाबला कोलकाता नाईट राइडर्स (केकेआर) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच खेला गया था। इस मैच में केकेआर ने 140 रन से जीत दर्ज की थी। आईपीएल 2009 का पहला मुकाबला मुंबई इंडियंस (एमआई) और चेन्नई सुपरकिंग्स (सीएसके) के बीच खेला गया था। मुंबई ने 19 रन से मैच जीता था। आईपीएल 2010 का पहला मुकाबला केकेआर और डेक्कन चार्जेस के बीच खेला गया था। केकेआर 11 रन से जीत थी।

आईपीएल 2011 का पहला मुकाबला सीएसके और केकेआर के बीच खेला गया था। सीएसके ने 2 रन से मैच जीता था। आईपीएल 2012 का पहला मैच सीएसके और एमआई के बीच खेला गया था। एमआई 8 विकेट से यह मैच जीती थी।आईपीएल 2013 का पहला मैच दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) और केकेआर के बीच खेला गया था। केकेआर 6 विकेट से मैच जीती थी। आईपीएल 2014 का पहला मैच केकेआर और एमआई के बीच खेला गया था। केकेआर 41 रन से जीती थी।

आईपीएल 2015 का पहला मैच एमआई और केकेआर के बीच खेला गया था। केकेआर 7 विकेट से जीती थी। आईपीएल 2016 का पहला मैच एमआई और राइजिंग पुणे सुपरजायंट्स के बीच खेला गया था। पुणे 9 विकेट से यह मैच जीती थी। आईपीएल 2017 का पहला मैच सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और आरसीबी के बीच खेला गया था। एसआरएच 35 रन से विजयी रही थी। आईपीएल 2018 का पहला मैच एमआई और सीएसके के बीच खेला गया था। सीएसके 1 विकेट से मुकाबला जीती थी। आईपीएल 2019 का पहला मैच आरसीबी और सीएसके के बीच खेला गया था, जिसमें सीएसके 7 विकेट से विजयी रही थी।

आईपीएल 2020 का पहला मैच एमआई और सीएसके के बीच खेला गया था। सीएसके ने एमआई को 5 विकेट से हराया था। आईपीएल 2021 का पहला मैच एमआई और आरसीबी के बीच खेला गया था। आरसीबी 2 विकेट से मुकाबला जीती थी। आईपीएल 2022 का पहला मैच सीएसके और केकेआर के बीच खेला गया था। केकेआर 6 विकेट से विजयी रही थी। आईपीएल 2023 का पहला मैच सीएसके और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच खेला गया था। गुजरात ने सीएसके को 5 विकेट से हराया था। आईपीएल 2024 का पहला मैच आरसीबी और सीएसके के बीच खेला गया था। सीएसके 6 विकेट से जीती थी। आईपीएल 2025 का पहला मैच केकेआर और आरसीबी के बीच खेला गया था। आरसीबी 7 विकेट से मैच जीती थी।

--आईएएनएस