आईपीएल 2026: एसआरएच ने आरसीबी के खिलाफ टॉस जीत लिया बल्लेबाजी का फैसला, बेंगलुरु की प्लेइंग इलेवन में पाटीदार की वापसी

हैदराबाद: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (आईपीएल 2026) का 67वां मुकाबला राजीव गांधी अंतरराष्ट्रीय स्टेडियम में सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच खेला जा रहा है। एसआरएच के कप्तान पैट कमिंस ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी का फैसला लिया है।

पैट कमिंस ने टॉस जीतने के बाद कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करेंगे। टॉप-2 में जगह बनाना थोड़ा मुश्किल है। फाइनल से पहले हम कुछ चीजें आजमाकर देखेंगे। हम बड़ा स्कोर बनाने की कोशिश करेंगे। क्वालीफाई करना काफी अच्छा रहा। दर्शक बहुत जबरदस्त रहे हैं। उम्मीद है कि हम अच्छे नोट पर टूर्नामेंट का समापन करेंगे। टीम पिछले मैच वाली है।"

आरसीबी के कप्तान रजत पाटीदार ने कहा, "हम जहां भी जाते हैं, हमें ऐसा लगता है जैसे यह हमारे लिए 'होम गेम' हो। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप कहां हैं? आपको हर मैच में अपने मानकों के अनुरूप प्रदर्शन करना होता है। आपको कई पैमानों पर खरा उतरना होता है। बेथेल को उंगली में चोट लगी है। मैं अब वापस आ गया हूं।"

एसआरएच और आरसीबी दोनों का लीग स्टेज का यह आखिरी मैच है। दोनों टीमें प्लेऑफ के लिए क्वालीफाई कर चुकी हैं। आरसीबी 13 मैचों में 9 जीत के साथ 18 अंक लेकर अंकतालिका में पहले स्थान पर है, जबकि 13 मैचों में 8 जीत के साथ 16 अंक लेकर एसआरएच तीसरे स्थान पर है। अपने होम ग्राउंड में आरसीबी पर बड़ी जीत के साथ एसआरएच के पास पहले स्थान पर जाने का मौका है।

सीजन का पहला मुकाबला इन्हीं दोनों टीमों के बीच हुआ था जिसमें आरसीबी 6 विकेट से जीती थी।

एसआरएच प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, ट्रेविस हेड, ईशान किशन (विकेटकीपर), हेनरिक क्लासेन, सलिल अरोड़ा, स्मरण रविचंद्रन, नितीश कुमार रेड्डी, पैट कमिंस (कप्तान), शिवांग कुमार, ईशान मलिंगा, साकिब हुसैन।

आरसीबी प्लेइंग इलेवन: विराट कोहली, देवदत्त पडिक्कल, रजत पाटीदार (कप्तान), वेंकटेश अय्यर, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), क्रुणाल पंड्या, रोमारियो शेफर्ड, भुवनेश्वर कुमार, जोश हेजलवुड, सुयश शर्मा, रसिख सलाम डार।

--आईएएनएस

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