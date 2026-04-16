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Rasikh Salam Dar Performance : आरसीबी की तेज गेंदबाजी की धार बने रसिख सलाम, एमआई, केकेआर, डीसी ने नहीं किया था भरोसा

रसिख सलाम डार ने आईपीएल 2026 में लखनऊ के खिलाफ 4 विकेट लेकर आरसीबी को जीत दिलाई
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Dainik Hawk·
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Apr 16, 2026, 09:24 AM
आईपीएल 2026: आरसीबी की तेज गेंदबाजी की धार बने रसिख सलाम, एमआई, केकेआर, डीसी ने नहीं किया था भरोसा

नई दिल्ली: आईपीएल अपने शुरुआत से ही युवाओं के लिए उनकी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का सबसे बड़ा मंच रहा है। इस लीग ने सिर्फ भारत को बेहतरीन क्रिकेटर दिए हैं बल्कि विश्व क्रिकेट को भी कई शानदार बल्लेबाज और गेंदबाज दिए हैं। हालांकि युवाओं पर भरोसा करना पड़ता है। कई बार परिणाम एक मैच या एक सीजन में नहीं मिलते। आईपीएल 2026 में आरसीबी के लिए खेल रहे रसिख सलाम की कहानी भी ऐसी ही है।

 

26 साल के रसिख सलाम डार घरेलू क्रिकेट में जम्मू-कश्मीर के लिए खेलते हैं। आईपीएल में उनके करियर की शुरुआत 2019 में हुई थी। मुंबई इंडियंस ने 2019 में उन्हें खरीदा था। उस सीजन उन्हें सिर्फ 1 मैच खेलने का मौका मिला और अगले सीजन उन्हें टीम ने रिलीज कर दिया। इसके बाद आईपीएल 2022 में वह केकेआर की तरफ से 2 मैच खेले। इसके बाद केकेआर ने भी रिलीज कर दिया। आईपीएल 2024 में दिल्ली कैपिटल्स की तरफ से 8 मैचों में 9 विकेट लिए, लेकिन मुंबई, कोलकाता के बाद दिल्ली ने भी रसिख पर भरोसा नहीं किया और आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन से पहले रिलीज कर दिया।

 

आईपीएल 2025 के मेगा ऑक्शन में रसिख को रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) ने खरीदा। उस सीजन रसिख को बेशक एक ही मैच खेलने को मिला जिसमें उन्होंने 1 विकेट लिया, लेकिन आरसीबी का भरोसा इस गेंदबाज पर बरकरार रहा और उन्हें आईपीएल 2026 के लिए रिटेन किया गया।

 

टीम के भरोसे को रसिख ने आईपीएल 2026 में परिणाम के रूप में बदला है। सीजन के 2 मैचों में दाएं हाथ का यह तेज गेंदबाज 5 विकेट ले चुका है। 15 अप्रैल को चिन्नास्वामी में लखनऊ सुपर जायंट्स के खिलाफ 4 ओवर में 24 रन देकर 4 विकेट लेने वाले रसिख ने टीम की जीत में अहम भूमिका निभाई।

 

तेज गेंदबाजी में विविधता और चतुराई रसिख को खास बनाती है। लखनऊ के खिलाफ उन्होंने अपने 24 गेंदों के स्पेल में से लगभग 10 गेंदें धीमी गति की फेंकी। यह उनकी परिपक्वता को दर्शाता है। उनकी इसी विशेषता को आरसीबी ने समझा। अब यह युवा खिलाड़ी टीम की तेज गेंदबाजी की धार बन गया है। लखनऊ के खिलाफ मैच के बाद सीजन में रसिख के प्रदर्शन पर क्रिकेट फैंस और आलोचकों की नजर रहेगी।

--आईएएनएस

 

 

 

 

 

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