IPL Auction 2026 : आईपीएल 2026 की नीलामी में 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले इन 3 खिलाड़ियों पर लग सकती है बड़ी बोली

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 के लिए मिनी ऑक्शन 16 दिसंबर को अबु धाबी में होगा। मिनी ऑक्शन के लिए कुल 1355 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। कुल 77 स्लॉट उपलब्ध हैं, जिनमें 31 विदेशी खिलाड़ियों के लिए हैं। नीलामी में सबसे ऊंची बेस प्राइस 2 करोड़ रुपये है। इस श्रेणी में 45 खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। इसमें दो भारतीय खिलाड़ी हैं।

2 करोड़ की बेस प्राइस में दो भारतीय खिलाड़ियों ने अपना नाम रजिस्टर कराया है। ये खिलाड़ी ऑलराउंडर वेंकटेश अय्यर और स्पिनर रवि बिश्नोई हैं। वेंकटेश अय्यर पिछले सीजन के तीसरे महंगे खिलाड़ी थे। केकेआर ने उन्हें 23.75 करोड़ में खरीदा था। अय्यर का प्रदर्शन साधारण रहा था। इस वजह से केकेआर ने उन्हें नीलामी से पहले रिलीज कर दिया।

रवि विश्नोई आईपीएल 2022 से ही एलएसजी का हिस्सा थे। आईपीएल 2025 में उनका प्रदर्शन उम्मीदों के मुताबिक नहीं रहा और इस वजह से उन्हें अगले सीजन के लिए टीम ने रिटेन नहीं किया है।

अय्यर और बिश्नोई दोनों का ओवरऑल रिकॉर्ड आईपीएल में अच्छा रहा है। इसलिए नीलामी में इन्हें बड़ी कीमत मिलने की संभावना है।

ऑस्ट्रेलिया के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन ने भी 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों की श्रेणी में अपना नाम रजिस्टर कराया है। कैमरन पर बड़ी बोली लग सकती है। कैमरन आईपीएल में शतक लगा चुके हैं। पिछली नीलामी में ग्रीन ने पीठ में इंजरी की वजह से हिस्सा नहीं लिया है। इस बार उन्हें अपनी टीम में शामिल करने के लिए केकेआर और सीएसके के बीच होड़ दिख सकती है। नीलामी में कोलकाता नाइट राइडर्स (64.3 करोड़ पर्स) और चेन्नई सुपर किंग्स (43.4 करोड़) के साथ सबसे धनी फ्रेंचाइजी के रूप में उतर रही है। केकेआर ग्रीन को टीम में शामिल कर रसेल की कमी पूरी करने की कोशिश करेगी, जिन्होंने हाल ही में आईपीएल को अलविदा कहा है। केकेआर अय्यर पर फिर से दाव लगा सकती है।

इन तीनों के अलावा 2 करोड़ की बेस प्राइस वाले खिलाड़ियों में जिन पर बड़ी बोली लग सकती है उनमें जेक फ्रेजर-मैकगर्क, लियाम लिविंगस्टोन, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, और वानिंदु हसरंगा का नाम महत्वपूर्ण है।

2 करोड़ बेस प्राइस वाले खिलाड़ी:-

रवि बिश्नोई, वेंकटेश अय्यर, मुजीब उर रहमान, नवीन उल हक, सीन एबॉट, एश्टन एगर, कूपर कोनोली, जेक फ्रेजर-मैकगर्क, कैमरून ग्रीन, जोश इंग्लिस, स्टीव स्मिथ, मुस्तफिजुर रहमान, गस एटकिंसन, टॉम बैंटन, टॉम कुरेन, लियाम डॉसन, बेन डकेट, डैन लॉरेंस, लियाम लिविंगस्टोन, टाइमल मिल्स, जेमी स्मिथ, फिन एलन, माइकल ब्रेसवेल, डेवोन कॉनवे, जैकब डफी, मैट हेनरी, काइल जैमीसन, एडम मिल्ने, डेरिल मिशेल, विल ओ'रूर्के, रचिन रवींद्र, गेराल्ड कोएट्जी, डेविड मिलर, लुंगी एनगिडी, एनरिक नॉर्खिया, राइली रूसो, तबरेज शम्सी, डेविड विसे, वानिंदु हसरंगा, मथीशा पथिराना, महेश थीक्षाना, जेसन होल्डर, शे होप, अकील होसेन अल्जारी जोसेफ।

--आईएएनएस