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IPL 2026 Points Table Update : सबसे बड़ी जीत के बाद भी एमआई नौवें नंबर पर, किसके पास ऑरेंज और पर्पल कैप?

मुंबई इंडियंस की जीत से आईपीएल 2026 अंक तालिका में बड़ा बदलाव
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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May 05, 2026, 06:24 AM
आईपीएल 2026: सबसे बड़ी जीत के बाद भी एमआई नौवें नंबर पर, किसके पास ऑरेंज और पर्पल कैप?

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 का 47वां मुकाबला सोमवार की शाम मुंबई इंडियंस (एमआई) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला गया। एमआई ने आईपीएल इतिहास का अपना सबसे बड़ा लक्ष्य हासिल करते हुए एलएसजी को 6 विकेट से हराया।

 

एलएसजी ने एमआई को जीत के लिए 229 रन का लक्ष्य दिया था। रयान रिकल्टन के 32 गेंदों पर 83 और रोहित शर्मा के 44 गेंदों पर 84 रन की मदद से एमआई ने 229 का लक्ष्य 18.4 ओवर में 4 विकेट के नुकसान पर हासिल कर लिया। इस मैच में हार्दिक की जगह मुंबई की कप्तानी सूर्यकुमार यादव ने की थी। हार्दिक बीमार होने की वजह से मैच का हिस्सा नहीं थे।

 

एमआई और एलएसजी मैच के बाद अंकतालिका में बहुत बड़ा बदलाव नहीं हुआ है।

 

पंजाब किंग्स 9 मैचों से 13 अंक लेकर पहले स्थान पर है। आरसीबी 9 मैचों से 12 अंक लेकर दूसरे, सनराइजर्स हैदराबाद 10 मैचों से 12 अंक लेकर तीसरे, राजस्थान रॉयल्स 10 मैचों से 12 अंक लेकर चौथे और गुजरात टाइटंस 10 मैचों से 12 अंक लेकर पांचवें स्थान पर है।

 

चेन्नई सुपर किंग्स 9 मैचों से 8 अंक लेकर छठे, दिल्ली कैपिटल्स 9 मैचों से 8 अंक लेकर सातवें, कोलकाता नाइट राइडर्स 9 मैचों से 7 अंक लेकर आठवें, एमआई 10 मैचों से 6 अंक लेकर नौवें और एलएसजी 9 मैचों से 4 अंक लेकर दसवें स्थान पर है।

 

समान अंक के बावजूद टीमों की रैंकिंग में अंतर रन रेट की वजह से है।

 

सनराइजर्स हैदराबाद के सलामी बल्लेबाज अभिषेक शर्मा के पास ऑरेंज कैप बनी हुई है। अभिषेक ने 10 मैचों की 10 पारियों में 440 रन बनाए हैं। 9 मैचों की 9 पारियों में 433 रन बनाकर दिल्ली कैपिटल्स के केएल राहुल दूसरे स्थान पर है।

 

रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार के पास पर्पल कैप है। भुवनेश्वर ने 9 मैचों में 17 विकेट लिए हैं। चेन्नई सुपर किंग्स के अंशुल कंबोज के भी 9 मैचों से 17 विकेट हैं। कंबोज दूसरे नंबर पर हैं।

--आईएएनएस

 

 

 

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