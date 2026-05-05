Rohit Sharma Batting : एमआई ने आरआर और एसआरएच को पीछे छोड़ा, पंजाब किंग्स से इस मामले में अब भी पीछे

मुंबई: आईपीएल 2026 में सोमवार की शाम को मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में मुंबई इंडियंस (एमआई) और लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के बीच मुकाबला खेला गया। एमआई ने रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन की धमाकेदार पारियों की बदौलत एलएसजी को 6 विकेट से हरा दिया। आईपीएल में लक्ष्य का पीछा करते हुए एमआई की यह सबसे बड़ी जीत थी।

एलएसजी ने पहले बल्लेबाजी करते हुए निकोलस पूरन के 21 गेंदों पर बनाए 63 रन की मदद से 5 विकेट पर 228 रन बनाए थे। रोहित शर्मा और रयान रिकल्टन ने एमआई के लिए पारी की शुरुआत की। पहले विकेट के लिए दोनों ने 10.5 ओवर में 143 रन की साझेदारी की। रिकल्टन ने 32 गेंदों पर 8 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 83 रन की पारी खेली। रोहित शर्मा ने 44 गेंदों पर 7 छक्कों और 6 चौकों की मदद से 84 रन की पारी खेली। नमन धीर 12 गेंदों पर 23 और विल जैक्स 4 गेंदों पर 10 रन बनाकर नाबाद रहे। रिकल्टन प्लेयर ऑफ द मैच रहे।

एलएसजी के खिलाफ जीत के बाद एमआई आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 200 या उससे अधिक का लक्ष्य हासिल करने वाली दूसरी टीम बन गई है। आईपीएल में यह सातवां मौका था, जब एमआई ने 200 या उससे बड़े लक्ष्य को हासिल किया है। इस सीजन में एमआई ने दूसरी बार यह उपलब्धि हासिल की है।

एमआई ने सर्वाधिक बार 200 या उससे अधिक रन के लक्ष्य को हासिल करने के मामले में राजस्थान रॉयल्स (आरआर) और सनराइजर्स हैदराबाद (एसआरएच) को पीछे छोड़ा। दोनों टीमों ने 6-6 बार यह उपलब्धि हासिल की है। आईपीएल में सबसे ज्यादा बार 200 या उससे अधिक रनों का लक्ष्य हासिल करने की उपलब्धि पंजाब किंग्स के नाम है। पंजाब ने 11 बार ऐसा किया है। रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के नाम 5 बार 200 या उससे अधिक रन के लक्ष्य को हासिल करने की उपलब्धि है।

--आईएएनएस