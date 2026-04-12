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IPL 2026 Match Preview : सुपर संडे में 2 रोमांचक मुकाबले, एलएसजी-जीटी और एमआई-आरसीबी होंगी आमने-सामने

आज आईपीएल में डबल धमाका, लखनऊ में एलएसजी-जीटी और वानखेड़े में एमआई-आरसीबी की भिड़ंत।
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Dainik Hawk·
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Apr 12, 2026, 06:16 AM
आईपीएल 2026: सुपर संडे में 2 रोमांचक मुकाबले, एलएसजी-जीटी और एमआई-आरसीबी होंगी आमने-सामने

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग 2026 (आईपीएल 2026) में रविवार को 2 जोरदार मुकाबले खेले जाने हैं। पहला मुकाबला 3:30 बजे से लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) और गुजरात टाइटंस (जीटी) के बीच, जबकि दूसरा मुकाबला शाम 7:30 से मुंबई इंडियंस (एमआई) और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु (आरसीबी) के बीच खेला जाएगा।

 

एलएसजी और जीटी के बीच मुकाबला इकाना स्टेडियम, लखनऊ में खेला जाएगा।

 

एलएसजी 3 मैचों में 2 जीत के साथ अंकतालिका में पांचवें स्थान पर है। ऋषभ पंत की कप्तानी वाली एलएसजी ने अपने पिछले दोनों मैच जीते हैं और बढ़े हुए आत्मविश्वास के साथ अपने घरेलू मैदान में जीटी के खिलाफ उतरेगी।

 

एलएसजी की गेंदबाजी मजबूत है और जीटी के खिलाफ मैच में निर्णायक भूमिका निभा सकती है। मोहम्मद शमी, प्रिंस यादव और आवेश खान की तेज गेंदबाजों तिकड़ी के अलावा दिग्वेश राठी और एम सिद्धार्थ की स्पिन जीटी के लिए मुश्किल खड़ी कर सकती है।

 

बल्लेबाजों में एलएसजी मिशेल मार्श, एडन मार्करम, ऋषभ पंत, आयुष बडोनी के अलावा मुकुल चौधरी से उपयोगी पारी की उम्मीद करेगी। निकोलस पूरन की खराब फॉर्म टीम के लिए चिंता का विषय है।

 

जीटी की बात करें तो सीजन की शुरुआत साधारण रही है। तीन मैचों में 1 जीत के साथ गुजरात सातवें स्थान पर है। पिछला मैच भी जीटी ने मुश्किल से डीसी के खिलाफ 1 रन से जीता था।

 

गुजरात टाइटंस का मजबूत पक्ष बल्लेबाजी है। टीम शुभमन गिल, साई सुदर्शन, और जोस बटलर पर काफी निर्भर है। अगर इन तीनों का बल्ला नहीं चला तो टीम को मुश्किल हो सकती है। गेंदबाजी में, पिछले मैच में राशिद खान प्रभावी दिखे थे। रबाडा और सिराज अपने नाम के मुताबिक प्रभाव नहीं छोड़ पाए हैं। प्रसिद्ध कृष्णा, विकेट लेने के बावजूद, महंगे रहे हैं।

 

जीटी और एलएसजी के बीच अब तक 7 मैच खेले गए हैं। जीटी ने 4 और एलएसजी ने 3 मैच जीते हैं।

 

दिन का दूसरा और बेहद रोमांचक मुकाबला मुंबई इंडियंस और रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु के बीच शाम 7:30 से मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाएगा। वानखेड़े में रन बनते हैं और इस मैच में भी रनों की बारिश होने की पूरी उम्मीद है।

 

एमआई अपने घरेलू मैदान पर आरसीबी के खिलाफ प्रभावी प्रदर्शन करते हुए जीत हासिल कर अंकतालिका में अपनी स्थिति मजबूत करने के इरादे से उतरेगी। एमआई का अब तक का प्रदर्शन निराशाजनक रहा है। टीम सीजन के 3 मैचों में 1 जीत के साथ आठवें स्थान पर है। कागज पर बल्लेबाजी और गेंदबाजी में मजबूत नजर आने वाली एमआई प्रदर्शन में कमजोर साबित हुई है। टीम के पास आरसीबी के खिलाफ जोरदार वापसी का मौका है। रोहित शर्मा और सूर्यकुमार यादव की बल्लेबाजी पर एमआई फैंस की नजर रहेगी।

 

आरसीबी का प्रदर्शन आईपीएल 2026 में शानदार रहा है। राजस्थान रॉयल्स के खिलाफ आरसीबी अपना पिछला मैच हारी जरूर, लेकिन ओवरऑल टीम गेंदबाजी और बल्लेबाजी में संतुलित दिखी है। टीम 3 मैचों में 2 जीत के साथ अंकतालिका में तीसरे नंबर पर है। विराट कोहली सीजन में अच्छी लय में दिखे हैं, और एमआई के खिलाफ भी टीम उनसे बड़ी विस्फोटक पारी की उम्मीद करेगी।

 

एमआई और आरसीबी के बीच कुल 34 मैच खेले गए हैं। एमआई 19 और आरसीबी 15 मैचों में विजयी रही है।

--आईएएनएस

 

 

 

 

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