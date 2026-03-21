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IPL 2026 News : केकेआर की मुश्किलें बढ़ीं, आईपीएल 2026 से बाहर हुए आकाश दीप

आईपीएल 2026 से पहले केकेआर को बड़ा झटका, आकाश दीप पूरे सीजन से बाहर
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 21, 2026, 12:29 PM
केकेआर की मुश्किलें बढ़ीं, आईपीएल 2026 से बाहर हुए आकाश दीप

 

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 की शुरुआत 28 मार्च से होने जा रही है, जिससे पहले कोलकाता नाइट राइडर्स (केकेआर) को झटका लगा है। तेज गेंदबाज आकाश दीप पूरे सीजन से बाहर हो गए हैं।

 

 

केकेआर ने बीते साल मिनी-ऑक्शन में आकाश दीप को 1 करोड़ रुपए में अपने साथ जोड़ा था, लेकिन आकाश दीप ऐसे समय में टीम से बाहर हुए हैं, जब टीम की फास्ट बॉलिंग यूनिट पहले ही चोटों से जूझ रही है।

 

फ्रेंचाइजी से जुड़े एक अधिकारी ने शनिवार को 'आईएएनएस' से आकाश दीप के बाहर होने की पुष्टि करते हुए ​​बताया, "हां, आकाश दीप आने वाले आईपीएल सीजन से बाहर हो गए हैं। वह अभी तक बेंगलुरु में बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) में रिहैब के लिए रवाना नहीं हुए हैं, लेकिन यह पक्का है कि वह इस सीजन के लिए उपलब्ध नहीं होंगे।"

 

कोलकाता नाइट राइडर्स अपने नए सीजन की शुरुआत 29 मार्च को 5 बार की चैंपियन मुंबई इंडियंस के खिलाफ करेगी। यह मुकाबला मुंबई के वानखेड़े स्टेडियम में खेला जाना है।

 

केकेआर का प्री-सीजन कैंप 18 मार्च से शुरू हुआ था, जिसमें आकाश दीप शामिल नहीं हुए थे, न ही उन्हें शुक्रवार शाम ईडन गार्डन्स में खेले गए इंट्रा-स्क्वाड प्रैक्टिस मैच में देखा गया था।

 

आईएएनएस को मिली जानकारी के अनुसार, ऐसा माना जा रहा है कि आकाश दीप को 15 से 18 फरवरी के बीच कल्याणी स्थित बंगाल क्रिकेट अकादमी ग्राउंड में जम्मू-कश्मीर के खिलाफ रणजी ट्रॉफी सेमीफाइनल मैच में बंगाल की ओर से खेलते हुए बाएं पैर की एड़ी में चोट लग गई थी।

 

आकाश दीप के बाहर होने से केकेआर की तेज गेंदबाजी की चिंताएं और बढ़ गई हैं। भारत के तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हर्षित राणा पहले ही मेनिस्कस टियर की सर्जरी के बाद बाहर चल रहे हैं, जबकि श्रीलंका के तेज गेंदबाज मथीशा पथिराना अपनी चोट के बाद अपने बोर्ड से मंजूरी का इंतजार कर रहे हैं। कंधे की चोट के कारण वह 2026 पुरुषों के टी20 विश्व कप में भी ज्यादा समय तक नहीं खेल पाए थे।

 

केकेआर के पास तेज गेंदबाजी टीम में वैभव अरोड़ा, उमरान मलिक, ब्लेसिंग मुजरबानी और कार्तिक त्यागी शामिल हैं, जबकि कैमरन ग्रीन और रमनदीप सिंह तेज गेंदबाजी के ऑलराउंड विकल्प हैं।

 

केकेआर ईडन गार्डंस में ट्रायल आयोजित करके तेज गेंदबाजी विभाग में नए खिलाड़ियों की तलाश कर रही है। नवदीप सैनी, आकाश मधवाल, सिमरजीत सिंह, संदीप वॉरियर, केएम आसिफ और सुनील कुमार जैसे खिलाड़ी, राणा और अब आकाश दीप के चोटिल होने से खाली हुई जगहों को भरने के लिए ट्रायल में हिस्सा ले रहे हैं।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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