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Cricket News : डीसी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, जीटी की टीम में कप्तान गिल की वापसी

डीसी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, जीत की हैट्रिक लगाने की होगी कोशिश।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 09, 2026, 04:21 AM
आईपीएल 2026: डीसी ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, जीटी की टीम में कप्तान गिल की वापसी

नई दिल्ली: इंडियन प्रीमियर लीग (आईपीएल) 2026 के 14वें मैच में दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) ने गुजरात टाइटंस (जीटी) के खिलाफ टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। डीसी की कोशिश जीत की हैट्रिक लगाना होगा, जबकि जीटी अपना खाता खोलने को बेताब होगी।

दिल्ली कैपिटल्स ने अपनी प्लेइंग इलेवन में कोई बदलाव नहीं किया है। दूसरी ओर, गुजरात टाइटंस की टीम में कप्तान शुभमन गिल की वापसी हुई है, जबकि कुमार कुशाग्र को प्लेइंग इलेवन से बाहर बैठना पड़ा है।

बुधवार को अरुण जेटली स्टेडियम में टॉस जीतने के बाद डीसी के कप्तान अक्षर पटेल ने कहा, "हम पहले गेंदबाजी करेंगे। पिछले दो मुकाबलों में हमने लक्ष्य का पीछा करते हुए अच्छा प्रदर्शन किया है। यह एक फ्रेश विकेट है। बारिश हुई है, इसलिए विकेट में थोड़ी नमी हो सकती है। हम पहले गेंदबाजी करेंगे, विकेट का मिजाज देखेंगे, उन्हें कम स्कोर पर रोकेंगे और फिर लक्ष्य का पीछा करेंगे। हम मैच-अप्स पर नजर रखते हैं, बल्लेबाजों के लिए चीजों को जितना हो सके उतना मुश्किल बनाते हैं और सबसे बेहतरीन गेंदबाजों का चयन करते हैं। हमारी टीम में कोई बदलाव नहीं है।"

वहीं, जीटी के कप्तान शुभमन गिल ने कहा, "हम वैसे भी पहले बैटिंग करने वाले थे। अगर मौसम ऐसा ही रहा, तो दूसरी इनिंग्स में ओस नहीं पड़ेगी। यह सब परिस्थिति को समझने की बात है। हमारी ओपनिंग पार्टनरशिप (साई सुदर्शन के साथ) अच्छी है और उम्मीद है कि हम बोर्ड पर रन बना पाएंगे। यह सब एक मैच में सही तालमेल बिठाने की बात है। हम पिछला मैच बहुत कम अंतर से हारे थे। उम्मीद है कि हम अपनी बैटिंग को ठीक कर लेंगे। कुमार कुशाग्र की जगह मैं खेलूंगा।"

दिल्ली कैपिटल्स ने लखनऊ सुपर जायंट्स (एलएसजी) के खिलाफ 6 विकेट से जीत के साथ अपना अभियान शुरू किया था, जिसके बाद मुंबई इंडियंस (एमआई) के विरुद्ध 6 विकेट से जीत दर्ज की। दूसरी ओर, पंजाब किंग्स (पीबीकेएस) के विरुद्ध 3 विकेट से मैच गंवाने के बाद गुजरात टाइटंस को राजस्थान रॉयल्स (आरआर) के खिलाफ 6 रन से हार का सामना करना पड़ा था।

गुजरात टाइटंस की प्लेइंग इलेवन: शुभमन गिल (कप्तान), साई सुदर्शन, जोस बटलर (विकेटकीपर), वाशिंगटन सुंदर, ग्लेन फिलिप्स, शाहरुख खान, राहुल तेवतिया, राशिद खान, कैगिसो रबाडा, मोहम्मद सिराज और अशोक शर्मा।

दिल्ली कैपिटल्स की प्लेइंग इलेवन: केएल राहुल (विकेटकीपर), पथुम निसांका, नितीश राणा, विप्रज निगम, अक्षर पटेल (कप्तान), डेविड मिलर, ट्रिस्टन स्टब्स, कुलदीप यादव, लुंगी एनगिडी, टी नटराजन और मुकेश कुमार।

--आईएएनएस

आरएसजी

 

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