Chennai Super Kings : आउट ऑफ फॉर्म कुलदीप यादव को मिला कोच हेमांग बदानी का समर्थन

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 में मंगलवार को अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम में चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच मुकाबला खेला गया। सीएसके के दोनों स्पिनरों अकील हुसैन और नूर अहमद ने शानदार गेंदबाजी की। डीसी के स्पिनर अक्षर पटेल ने भी बेहतरीन गेंदबाजी की, लेकिन मौजूदा समय में दुनिया के बेहतरीन स्पिनर माने जाने वाले और डीसी के लिए खेल रहे कुलदीप यादव अपने रंग में नजर नहीं आए।

कुलदीप ने सीएसके के खिलाफ 3 ओवर में 34 रन दिए लेकिन एक भी विकेट नहीं ले सके। यह पहला मौका नहीं था। कुलदीप आईपीएल 2026 में अब तक अपनी क्षमता के मुताबिक प्रदर्शन नहीं कर सके हैं। सीजन के 10 मैचों में वह सिर्फ 7 विकेट ले सके हैं।

निराशाजनक प्रदर्शन के बाद भी कुलदीप को डीसी के मुख्य कोच हेमांग बदानी का समर्थन मिला है।

मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में बदानी ने कहा, "हम तो चाहेंगे कि कुलदीप इससे बेहतर करे। हम उन्हें सपोर्ट करेंगे। वह कई वर्षों से टीम का हिस्सा रहे हैं। उनका प्रदर्शन अच्छा रहा है। मुझे लगता है कि बाकी बचे मैचों में वह वापसी कर सकते हैं।"

बदानी ने कहा, "मुझे लगता है कि यह किसी के स्ट्राइकिंग फॉर्म का मामला है। वह अभी तक पीक फॉर्म में नहीं आया है। उन्होंने उस गति से गेंदबाजी नहीं की है जिस गति से वह आम तौर पर करते हैं। यह समय की बात है। हमें उन पर भरोसा है। यह हमारे लिए मुश्किल समय है। हमारे लिए टूर्नामेंट अब नॉकआउट जैसा है।"

डीसी के कप्तान अक्षर पटेल भी बतौर बल्लेबाज अब तक निराशाजनक रहे हैं। इस पर बदानी ने कहा, "मुझे लगता है कि यह फिर से किसी ऐसे व्यक्ति का सवाल है जो फॉर्म पाने की कोशिश कर रहा है। कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने सबसे ऊंचे लेवल पर क्रिकेट खेला है।अक्षर दो बार विश्व कप जीतने वाले खिलाड़ी हैं। आप उनके साथ काम करते हैं और उन्हें भरोसा देते हैं। उन्हें खुद पर भरोसा होता है क्योंकि उन्होंने मैच खेले हैं।"

बदानी ने कहा, "उन्होंने मुश्किलों, संघर्षों और वापसी के तरीके ढूंढ लिए हैं। उन्होंने यह सब किया है, और मुझे भरोसा है कि वह अच्छा करेंगे। उन्होंने बॉल के साथ बहुत अच्छा समय बिताया है, और उन आंकड़ों को देखते हुए, मैं किसी भी दिन जीतना चाहूंगा।"

सीएसके के खिलाफ डीसी 20 ओवर में 7 विकेट पर 155 रन बना सकी। सीएसके ने मैच 17.3 ओवर में 2 विकेट पर 159 रन बनाकर जीत लिया। डीसी 10 मैचों में 4 जीत के साथ सातवें स्थान पर है। प्लेऑफ के लिए टीम को सीजन में बचे सभी 4 मैच जीतने होंगे।

--आईएएनएस