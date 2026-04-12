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IPL 2026 Points Table : पहली जीत के साथ अंकतालिका में सीएसके की छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप आरआर के खिलाड़ियों के पास

सीएसके की पहली जीत से अंकतालिका में हलचल, वैभव सूर्यवंशी और रवि बिश्नोई के पास कैप बरकरार।
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Dainik Hawk·
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Apr 12, 2026, 10:57 AM
आईपीएल 2026: पहली जीत के साथ अंकतालिका में सीएसके की छलांग, ऑरेंज और पर्पल कैप आरआर के खिलाड़ियों के पास

नई दिल्ली: आईपीएल 2026 का 18वां मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स (सीएसके) और दिल्ली कैपिटल्स (डीसी) के बीच शनिवार को चेन्नई में खेला गया। सीएसके ने डीसी को 23 रन से हराया और सीजन के चौथे मैच में अपनी पहली जीत दर्ज की। इस जीत के साथ ही अंकतालिका में सीएसके ने एक स्थान की छलांग लगाई है।

 

अंकतालिका पर नजर डालें तो राजस्थान रॉयल्स 4 मैच के बाद 8 अंक के साथ पहले, पंजाब किंग्स 4 मैच के बाद 7 अंक के साथ दूसरे, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु 3 मैच के बाद 4 अंक के साथ तीसरे, दिल्ली कैपिटल्स 4 मैचों के बाद 4 अंक के साथ चौथे स्थान पर है।

 

लखनऊ सुपर जायंट्स 3 मैचों में 4 अंक के साथ पांचवें और सनराइजर्स हैदराबाद 4 मैचों में 2 अंक के साथ छठे स्थान पर है। गुजरात टाइटंस 3 मैचों में 2 अंक के साथ सातवें, मुंबई इंडियंस 3 मैचों में 2 अंक के साथ आठवें, चेन्नई सुपर किंग्स 4 मैचों में 2 अंक के साथ नौवें और केकेआर 4 मैचों में 1 अंक के साथ दसवें स्थान पर है।

 

समान अंक के बावजूद अंकतालिका में कई टीमों का स्थान रन रेट के आधार पर तय किया गया है।

 

सीएसके-डीसी मैच के बाद भी ऑरेंज कैप और पर्पल कैप में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला। ऑरेंज कैप अभी भी राजस्थान रॉयल्स के वैभव सूर्यवंशी के पास जिन्होंने 4 मैचों में 200 रन बनाए हैं। डीसी के खिलाफ सीएसके की तरफ से अपना पहला शतक लगाने वाले और 115 रन की पारी खेलने वाले विकेटकीपर बल्लेबाज संजू सैमसन सीजन में सर्वाधिक रन बनाने वाले बल्लेबाजों की सूची में आठवें स्थान पर चले गए हैं। सैमसन के 4 मैचों में 137 रन हो गए हैं।

 

पर्पल कैप राजस्थान रॉयल्स के रवि बिश्नोई के नाम है जिन्होंने 4 मैचों में 9 विकेट लिए हैं।

--आईएएनएस

 

 

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