खेल

Olympic Day 2026 India : ओलंपिक डे सेलिब्रेशन के तौर पर 2036 पेड़ लगाएं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश: आईओए

पी. टी. उषा की पहल, ओलंपिक डे पर देशभर में 2036 पेड़ लगाने का अभियान शुरू करने की अपील।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Mar 12, 2026, 11:34 AM
ओलंपिक डे सेलिब्रेशन के तौर पर 2036 पेड़ लगाएं राज्य और केंद्र शासित प्रदेश: आईओए

नई दिल्ली: इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन (आईओए) ने सभी जुड़े हुए राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के ओलंपिक एसोसिएशन से अपील की है कि वे इस साल के ओलंपिक डे सेलिब्रेशन के हिस्से के तौर पर पेड़ लगाने का एक कैंपेन चलाएं, जिसमें हर एसोसिएशन 2036 पेड़ लगाएगा।

 

अध्यक्ष पी. टी. उषा की तरफ से आईओए ने जारी प्रेस रिलीज में कहा गया है कि इस पहल का मकसद ओलंपिक मूवमेंट की सतत विकास और पर्यावरण की जिम्मेदारी के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाना है। साथ ही देश भर के समुदायों को पर्यावरण से जुड़े सार्थक कामों के जरिए ओलंपिक डे मनाने के लिए बढ़ावा देना है।

 

प्रेस रिलीज में कहा गया है कि देश भर में पेड़ लगाने की यह मुहिम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक कमेटी की ओलंपिक वन पहल के साथ है और यह खेल के जरिए पर्यावरण की देखभाल के लिए भारत की बढ़ती प्रतिबद्धता को दिखाता है। 2036 पेड़ों का सांकेतिक पौधारोपण ओलंपिक मूवमेंट और सतत भविष्य बनाने की इच्छा को दिखाता है।

 

राज्य और केंद्रशासित प्रदेश ओलंपिक एसोसिएशन को स्थानीय खेल निकाय, शैक्षणिक संस्थान, एथलीट, युवा संस्थाएं और सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम करने के लिए बढ़ावा दिया गया है ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों की भागीदारी और लंबे समय तक चलने वाला असर पक्का हो सके। कम्युनिटी की भागीदारी को ज्यादा से ज्यादा करने के लिए खेल सुविधा, स्कूल, पार्क और दूसरी सार्वजनिक जगहों पर पेड़ लगाने का काम किया जा सकता है।

 

यह पहल आने वाली पीढ़ियों के लिए पर्यावरण विकास को बढ़ावा देते हुए खेल के जरिए एक बेहतर और स्वस्थ दुनिया बनाने के ओलंपिक मूवमेंट के विजन को मजबूत करती है।

 

ओलंपिक डे खेल और सक्रिय रहने का एक वैश्विक सेलिब्रेशन है। यह हर साल 23 जून को इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की स्थापना की याद में मनाया जाता है। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी स्थापना 1894 में हुई थी। पहला ओलंपिक डे 1948 में मनाया गया था।

--आईएएनएस

 

 

PT UshaSports InitiativesOlympic Daytree plantation campaignIndia SportsIndian Olympic AssociationOlympic MovementEnvironmental Sustainability

Related posts

Loading...

More from author

Loading...