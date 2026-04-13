Mohammedan Sporting : इंटर काशी ने मोहम्मडन स्पोर्टिंग को 1-0 से हराया

कोलकाता: इंडियन सुपर लीग 2025-26 में इंटर काशी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए मोहम्मडन स्पोर्टिंग क्लब को 1-0 से हरा दिया। यह मुकाबला कोलकाता के पास कल्याणी स्टेडियम में खेला गया। इस मैच का एकमात्र और निर्णायक गोल मोहम्मद आसिफ ने किया।

मैच की शुरुआत में मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने आक्रामक खेल दिखाया। टीम ने शुरुआती मिनटों में कई कॉर्नर हासिल किए और गोल करने की कोशिश की, लेकिन वे इन मौकों का फायदा नहीं उठा सके। उनके खिलाड़ी महितोष रॉय और यश चिक्रो ने कुछ अच्छे प्रयास किए, लेकिन गेंद को गोल पोस्ट तक नहीं पहुंच पाए।

धीरे-धीरे इंटर काशी ने मैच पर पकड़ बनानी शुरू की। 15वें मिनट में टीम को बड़ी सफलता मिली। बाईं ओर से रोहित दानु ने शानदार मूव बनाया और गेंद संदीप मंडी को पास की। संदीप गेंद लेकर बॉक्स में पहुंचे और फिर सेंटर में क्रॉस किया। वहां मौजूद मोहम्मद आसिफ ने सही समय पर दौड़ लगाकर गेंद को गोल पोस्ट में पहुंचा दिया। इस गोल से इंटर काशी को 1-0 की बढ़त मिल गई।

इसके बाद इंटर काशी ने मिडफील्ड में गेंद पर नियंत्रण बनाए रखा। टीम के खिलाड़ी सर्जियो ल्लामास और वेन वाज ने अच्छा तालमेल दिखाया। दूसरी ओर, मोहम्मडन स्पोर्टिंग ने भी वापसी की कोशिश की, लेकिन इंटर काशी की मजबूत डिफेंस के सामने वे ज्यादा सफल नहीं हो सके। पहले हाफ के अंत में टोम्बा सिंह ने दूर से एक जोरदार शॉट लगाया, लेकिन गोलकीपर पदम छेत्री ने उसे रोक दिया। इस तरह इंटर काशी 1-0 की बढ़त के साथ हाफ टाइम तक आगे रहा।

दूसरे हाफ में मोहम्मडन ने जोरदार वापसी की कोशिश की। 55वें मिनट में वे गोल के बेहद करीब पहुंचे, जब लालनगैहसाका का हेडर क्रॉसबार से टकराकर बाहर आ गया। इसके बाद भी टीम ने कई मौके बनाए, लेकिन गोल नहीं कर सकी। मैच के अंतिम समय में मोहम्मडन ने बराबरी के लिए पूरी ताकत लगा दी, लेकिन इंटर काशी के गोलकीपर शुभम धास और डिफेंस ने कोई गलती नहीं की। अंत में इंटर काशी ने 1-0 से यह मुकाबला जीत लिया। इस जीत के साथ इंटर काशी 11 अंकों के साथ अंक तालिका में आठवें स्थान पर पहुंच गया है, जबकि मोहम्मडन स्पोर्टिंग अभी भी बिना अंक तालिका में सबसे नीचे बना हुआ है।

--आईएएनएस