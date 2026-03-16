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Instrco Polo Team : कार्लोस ग्रेसिडा मेमोरियल कप के फाइनल में जिंदल पैंथर को मिली 6-8 से करीबी हार

इंस्ट्रको ने नोएडा में कार्लोस ग्रेसिडा मेमोरियल कप 2026 का रोमांचक फाइनल जीता।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Mar 16, 2026, 03:11 PM
कार्लोस ग्रेसिडा मेमोरियल कप के फाइनल में जिंदल पैंथर को मिली 6-8 से करीबी हार

नोएडा: नोएडा के जिंदल पोलो एस्टेट में आयोजित कार्लोस ग्रेसिडा मेमोरियल कप के फाइनल में इंस्ट्रको ने पिछड़ने के बाद वापसी करते हुए जिंदल पैंथर को 8–6 से करीबी अंतर से हरा दिया। कार्लोस ग्रेसिडा मेमोरियल कप जिंदल पोलो स्प्रिंग सीजन का ही हिस्सा है।

इस कड़े मुकाबले वाले फाइनल में दोनों टीमों ने आक्रामक खेल दिखाया। चारों चक्करों के दौरान मैच का पलड़ा कभी इधर तो कभी उधर झुकता रहा, लेकिन आखिरी पलों में इंस्ट्रको ने बढ़त बनाते हुए खिताब अपने नाम कर लिया। जिंदल पैंथर ने मैच की शुरुआत सकारात्मक ढंग से की। जुआन ग्रिस जावालेटा ने पहले ही चक्कर में शानदार हैट्रिक जमाते हुए अपनी टीम को शुरुआती बढ़त दिला दी। हालांकि, इंस्ट्रको की ओर से कृष्णा इंकिया ने दो गोल दागकर जवाबी हमला किया और अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। पहले चक्कर के अंत तक जिंदल पैंथर के पास 3–2 की मामूली बढ़त थी।

दूसरे चक्कर में भी दोनों टीमों ने जोरदार हमले जारी रखे। जिंदल पैंथर के लिए नवीन जिंदल ने गोल किया, जिसके चलते टीम ने बढ़त बना ली। हालांकि, इंस्ट्रको की ओर से फिल सेलर ने गोल करके अपनी टीम को मैच में बनाए रखा। दोनों टीमों के बीच कांटे की टक्कर देखने को मिली और हाफ-टाइम तक जिंदल पैंथर 4-3 से आगे थी।

तीसरे चक्कर में इंस्ट्रको ने आक्रामक रवैया अपनाया। फिल सेलर ने एक बार फिर गोल किया और कृष्णा इंकिया ने भी एक और गोल दाग दिया। इस बीच, जिंदल पैंथर के लिए जुआन ग्रिस जावालेटा ने गोल किया, जिससे यह चक्कर 5-5 की बराबरी पर समाप्त हुआ। चौथे और अंतिम चक्कर में कृष्णा इंकिया ने मैच का अपना चौथा गोल किया, जबकि इंस्ट्रको के लिए सिद्धांत शर्मा ने भी दो अहम गोल दागकर टीम की बढ़त को और बढ़ा दिया। जिंदल पैंथर ने वापसी की भरपूर कोशिश की और जुआन ग्रिस जावालेटा ने एक और गोल भी किया, लेकिन अंकों के इस अंतर को पाटना उनके लिए मुश्किल साबित हुआ।

आखिरी पलों में संयमित खेल के दम पर इंस्ट्रको ने 8–6 से जीत हासिल की और कार्लोस ग्रेसिडा मेमोरियल कप अपने नाम कर लिया। यह टूर्नामेंट महान पोलो खिलाड़ी कार्लोस ग्रेसिडा की विरासत को समर्पित है, जिन्हें इस खेल की दुनिया की सबसे बड़ी हस्तियों में से एक माना जाता है। अपनी असाधारण कुशलता और कई यूएस ओपन पोलो चैंपियनशिप जीतने के लिए मशहूर मेमोरियल कप अंतरराष्ट्रीय पोलो पर उनके प्रेरणादायक प्रभाव की याद दिलाता है और भारत के जीवंत वसंत पोलो सीजन के दौरान शीर्ष खिलाड़ियों को एक साथ लाता है।

--आईएएनएस

 

 

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