Indian Women's Hockey : अर्जेंटीना दौरे के लिए भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा, सविता और दीपिका की वापसी

नई दिल्ली: हॉकी इंडिया ने अर्जेंटीना के आगामी दौरे के लिए 24 सदस्यों वाली भारतीय महिला हॉकी टीम की घोषणा की है। घोषित टीम में अनुभवी खिलाड़ियों के साथ ही युवाओं को भी जगह दी गई है। 13 से 17 अप्रैल तक 4 मैचों की यह सीरीज ब्यूनस आयर्स में खेली जाएगी। हॉकी विश्व कप और एशियन गेम्स को देखते हुए यह दौरा काफी अहम है।

टीम की कप्तान अनुभवी मिडफील्डर सलीमा टेटे हैं। सबसे ज्यादा बेसब्री से फॉरवर्ड दीपिका की वापसी का इंतजार है, जो रिहैब के बाद वापस आ रही हैं। उनकी वापसी से मुख्य कोच खास तौर पर खुश हैं, क्योंकि दीपिका भारत की मेन ड्रैग-फ्लिकर के तौर पर अपनी भूमिका फिर से शुरू कर रही हैं। अनुभवी दीपिका की वापसी से भारतीय टीम अब ज्यादा संतुलित दिख रही है।

उनकी गैरमौजूदगी में, नवनीत कौर, मनीषा चौहान, उदिता और अन्नू जैसी खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया। खास तौर पर, अन्नू ने क्वालिफायर के दौरान अपनी शानदार ड्रैग-फ्लिकिंग स्किल्स दिखाईं।

पिछले एक साल में, नवनीत कौर ने खुद को भारतीय महिला हॉकी में एक अहम खिलाड़ी के तौर पर स्थापित किया है और आने वाले एक अहम सीजन के लिए भारत की तैयारियों में अहम भूमिका निभाएंगी।

भारत की अनुभवी गोलकीपर और भारतीय हॉकी की सबसे बेहतरीन गोलकीपरों में से एक, सविता, हाल के क्वालिफायर में नहीं खेल पाने के बाद भी टीम में वापस आ गई हैं। उनकी वापसी सही समय पर हुई है। अर्जेंटीना की टीम भारतीय डिफेंस को पूरी तरह से परखेगी। उस चुनौती का सामना करने के लिए सविता बेहतर विकल्प हैं। हालांकि, सविता की गैरमौजूदगी में क्वालिफायर में बिचू देवी ने बतौर गोलकीपर शानदार प्रदर्शन किया था। युवा गोलकीपर ने अपनी उम्र से अधिक परिपक्वता और शांति दिखाई थी, जिससे यह पक्का हो गया कि भारत के पास अब गोलकीपिंग में मजबूती है। सविता के साथ उनकी लगातार मौजूदगी गोलकीपर की पोजिशन के लिए प्रतियोगिता को बढ़ावा देती है।

डिफेंडर ज्योति और फॉरवर्ड मुमताज खान, जो दोनों क्वालिफायर में नहीं खेल पाई थीं, उनकी टीम में वापसी हुई है।

बलजीत कौर पिछले एक साल में भारतीय हॉकी के लिए एक अहम परफॉर्मर रही हैं। उन्होंने लगातार अपनी गति और अंदाज से विपक्षी टीमों पर दबाव बनाया है। उन्होंने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर खुद को गोल करने वाली एक भरोसेमंद एथलीट के रूप में साबित किया है। उनका टीम में लगातार होना कोचिंग स्टाफ में उनके लगातार भरोसे को दिखाता है।

मिडफील्डर वैष्णवी विट्ठल फाल्के ने पिछले एक साल में शानदार प्रदर्शन किया है। उनके भरोसेमंद खेल ने उन्हें टीम का भरोसेमंद और पसंदीदा खिलाड़ी बना दिया है। उनका लक्ष्य दुनिया की टॉप टीमों में से एक के खिलाफ अपनी स्किल्स को विकसित करना है।

रुतुजा दादासो पिसल, इशिका और साक्षी राणा भारतीय महिला हॉकी की तीन सबसे प्रतिभावान खिलाड़ी हैं। अपने अंतरराष्ट्रीय डेब्यू के बाद से, उन्होंने अपनी तकनीकी क्षमता और आत्मविश्वास से प्रभावित किया है। अर्जेंटीना जैसे मुश्किल विपक्षी के खिलाफ उनका प्रदर्शन देखना काफी अहम होगा।

टीम की घोषणा के बाद मुख्य कोच शोर्ड मारिन ने कहा, "यह टूर हमारे लिए खिलाड़ियों को अंतरराष्ट्रीय एक्सपोजर देने और अर्जेंटीना जैसे बहुत मजबूत विपक्षी के खिलाफ उनकी क्षमता को जांचने का एक कीमती मौका है। इस तरह का दौरा हमें अलग-अलग टीम कॉम्बिनेशन को टेस्ट करने का मौका देता है।"

भारतीय महिला टीम 13, 14, 16 और 17 अप्रैल को अर्जेंटीना के खिलाफ चार मैच खेलेगी।

अर्जेंटीना दौरे के लिए 24 सदस्यों वाली भारतीय महिला टीम:

गोलकीपर: सविता, बिचू देवी खारीबाम

डिफेंडर: निक्की प्रधान, इशिका चौधरी, सुशीला चानू पुखरामबम, मनीषा चौहान, लालथंतलुआंगी, ज्योति, उदिता

मिडफील्डर: वैष्णवी विट्ठल फाल्के, साक्षी राणा, सुनीता टोप्पो, सलीमा टेटे, नेहा, दीपिका सोरेंग, रुतुजा दादासो पिसल, इशिका

फॉरवर्ड: बलजीत कौर, नवनीत कौर, दीपिका, अन्नू, ब्यूटी डुंगडुंग, लालरेमसियामी, मुमताज खान

--आईएएनएस