Indian Women Cricket Team : 'हमें प्रिंस चार्ल्स नहीं, पीएम मोदी के साथ तस्वीर चाहिए थी,' कोच ने किया सपोर्ट स्टाफ से हुई बातचीत का खुलासा

नई दिल्ली: विश्व कप खिताब जीतने के बाद भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुलाकात की। इस दौरान कोच अमोल मजूमदार ने एक किस्सा साझा करते हुए बताया कि जब भारतीय टीम ने इंग्लैंड में प्रिंस चार्ल्स से मुलाकात की थी, तो प्रोटोकॉल के चलते उस वक्त सपोर्ट स्टाफ उनके साथ तस्वीरें क्लिक नहीं करवा सका। तब सपोर्ट स्टाफ ने कहा था कि उन्हें पीएम मोदी के साथ तस्वीरें चाहिए।

भारतीय महिला क्रिकेट टीम के कोच अमोल मजूमदार ने कहा, "हम जून में इंग्लैंड में प्रिंस चार्ल्स से मिले। प्रोटोकॉल के तहत सिर्फ 20 ही सदस्य उनसे मिल सकते थे। ऐसे में सपोर्ट स्टाफ वहां नहीं आ सका। मैंने सपोर्ट स्टाफ से इसके लिए माफी मांगी, तो स्टाफ ने कहा- ठीक है, हमें यह तस्वीर नहीं चाहिए। हमें 4 या 5 नवंबर को पीएम मोदी के साथ तस्वीर चाहिए। आज वही दिन है।"

इससे पहले भारतीय टीम ने साल 2017 में पीएम मोदी से मुलाकात की थी। उस समय टीम इंडिया महज 9 रन से इंग्लैंड के खिलाफ खिताबी मुकाबला गंवा बैठी थी। इसके बाद पीएम मोदी ने टीम का उत्साह बढ़ाते हुए उन्हें भविष्य में शानदार प्रदर्शन के लिए प्रेरित किया था।

इस मुलाकात के बाद अपने मैसेज में कप्तान हरमनप्रीत कौर ने 2017 वर्ल्ड कप के बाद मिलने पर उनकी ओर से साझा की गई बातों के लिए पीएम को धन्यवाद देते हुए कहा कि उनसे दोबारा बात करके बहुत अच्छा लगा।

उन्होंने कहा, "जब हम 2017 में मिले थे, तब हम फाइनल हार गए थे। लेकिन उस समय, आपने हमें बहुत मोटिवेट किया था। आपने हमें बताया था कि जब भी अगला मौका मिले तो कैसे खेलना है और अपना बेस्ट देना है। आज आखिरकार ट्रॉफी जीतने के बाद आपसे दोबारा बात करके बहुत अच्छा लगा।"

भारत ने 2 नवंबर को नवी मुंबई में खेले गए खिताबी मुकाबले में साउथ अफ्रीका के खिलाफ 52 रन से जीत दर्ज करते हुए अपना पहला विश्व कप खिताब जीता था।

--आईएएनएस