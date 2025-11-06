Indian Women Cricket Team : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को मेरी पसंदीदा डिश भी पता है: दीप्ति शर्मा

नई दिल्ली: भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व चैंपियन बनने के बाद राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्लेयर ऑफ द सीरीज रहीं दीप्ति शर्मा और बेहतरीन प्रदर्शन करने वाली स्नेह राणा ने राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से हुई मुलाकात को प्रेरणादायी बताया।

आईएएनएस से बात करते हुए दीप्ति शर्मा ने कहा, "विश्व कप जीतकर काफी अच्छा लग रहा है। इसका इंतजार टीम और पूरे देश को लंबे समय से था। हमने सपना पूरा किया। हमें यह लम्हा पूरी जिंदगी याद रहेगा। फिलहाल हम इस पल का पूरा आनंद ले रहे हैं। चैंपियन बनने के बाद राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री से मिलकर बहुत अच्छा लगा।"

दीप्ति ने कहा, "प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनना हमेशा अच्छा लगता है। उन्होंने हमें भविष्य में इसी तरह से खेलने की प्रेरणा और शुभकामनाए दीं।"

उन्होंने कहा, "प्रधानमंत्री को खिलाड़ियों की छोटी-छोटी आदतें और पसंद पता हैं। उन्हें पता था कि मैं भगवान हनुमान की बहुत बड़ी भक्त हूं। मुझसे उन्होंने इसका कारण पूछा, तो मैंने कहा कि हनुमान जी की पूजा करने से मुश्किल टल जाती है। इसके अलावा उन्हें ये भी पता है कि मैंने अपने इंस्टाग्राम कैप्शन में 'जय श्री राम' लिखा है। इसके अलावा पीएम ने कहा कि खाने में आपका पसंदीदा 'पनीर' बना है। उन्हें मेरी पसंदीदा डिश भी पता थी। यह बताता है कि वे हमें फॉलो करते हैं।"

स्नेह राणा ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, "2 नवंबर हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण दिन था। उस खुशी को बयां करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं हैं। हमारी टीम और देश के लिए वो गर्व का पल था।"

उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलकर काफी अच्छा लगा। जब कोई खिलाड़ी जीतकर आता है और सम्मान मिलता है, तो काफी अच्छा लगता है। प्रधानमंत्री ने हमें दो घंटे का समय दिया। इस दौरान काफी बातें हुईं। उनसे मिलना हमेशा प्रेरणादायी होता है। उनका विजन स्पष्ट है। वे महिला सशक्तिकरण को लेकर जागरूक हैं। उन्हें हमारे रिकॉर्ड्स के बारे में सबकुछ पता था, ये हैरान करने वाला था।

राणा ने युवा खिलाड़ियों के लिए कहा कि वे अपने खेल और लक्ष्य पर फोकस करें। धैर्य न खोते हुए लगातार मेहनत करें, उनके सपने निश्चित रूप से पूरे होंगे।

--आईएएनएस

