इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स में स्टार पैरा एथलीटों ने बिखेरी चमक, सुमित अंतिल ने जीता स्वर्ण

बेंगलुरु: बेंगलुरु के श्री कांतीरवा स्टेडियम में आयोजित 8वीं इंडियन ओपन पैरा एथलेटिक्स इंटरनेशनल चैंपियनशिप 2026 के आखिरी दिन पैरालंपिक चैंपियन सुमित अंतिल बड़े स्टार बनकर उभरे। उन्होंने पुरुषों की भाला फेंक एफ64 स्पर्धा में शानदार प्रदर्शन किया।

हरियाणा का प्रतिनिधित्व करते हुए, सुमित ने बुधवार को 74.82 मीटर की जबरदस्त थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। महाराष्ट्र के संदीप सरगर ने 62.88 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक हासिल किया, जबकि राजस्थान के संदीप ने 61.83 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक अपने नाम किया।

पुरुषों की भाला फेंक एफ46 श्रेणी में एक और रोमांचक मुकाबला देखने को मिला। हरियाणा के रिंकू ने 61.70 मीटर की सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ स्वर्ण पदक जीता। उत्तर प्रदेश के अजीत सिंह ने 60.72 मीटर की थ्रो के साथ रजत पदक जीता, जबकि रवि कुमार ने 59.33 मीटर की थ्रो के साथ उत्तर प्रदेश के लिए एक और कांस्य पदक जोड़ा।

पुरुषों की भाला फेंक एफ57 स्पर्धा में, हरियाणा के प्रवीण कुमार ने 45.02 मीटर की थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। उन्होंने उत्तराखंड के हेम चंद्र (42.60 मीटर) और तमिलनाडु के बालासुब्रमण्यम अरुलराज (40.62 मीटर) को पीछे छोड़ा।

पैरालंपिक पदक विजेता निषाद कुमार ने पुरुषों की ऊंची कूद टी47 स्पर्धा में अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया और 2.05 मीटर की ऊंचाई पार करके हिमाचल प्रदेश के लिए स्वर्ण पदक जीता। हरियाणा के राम पाल ने 1.86 मीटर की ऊंचाई के साथ रजत पदक हासिल किया।

ट्रैक पर, आंध्र प्रदेश की ललिता किलका ने 29.97 सेकंड के समय के साथ महिलाओं की 200 मीटर टी11 स्पर्धा का खिताब जीता, जबकि उत्तर प्रदेश की प्रीति पाल ने 29.33 सेकंड का समय निकालकर महिलाओं की 200 मीटर टी35 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता। तेलंगाना की एशियन पैरा गेम्स चैंपियन दीप्ति जीवनजी ने अपनी शानदार फॉर्म जारी रखते हुए महिलाओं की 400 मीटर टी20 स्पर्धा में 57.84 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता। हरियाणा की एथलीट भुवी अग्रवाल और पूजा क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर रहीं।

महिलाओं की फील्ड स्पर्धाओं में, गुजरात की भावनाबेन अजब चौधरी ने महिलाओं की भाला फेंक एफ46 स्पर्धा में 37.01 मीटर की दूरी तक भाला फेंककर स्वर्ण पदक जीता। राजस्थान की ललिता सैनी ने रजत पदक जीता, जबकि आंध्र प्रदेश की होसुरु उप्पारा शिवानी ने कांस्य पदक जीता।

यह तीन दिवसीय चैंपियनशिप शानदार तरीके से संपन्न हुई। इसमें कई शीर्ष भारतीय पैरा एथलीटों ने आगामी अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं से पहले प्रभावशाली प्रदर्शन किया। पैरालंपिक कमेटी ऑफ इंडिया के तत्वावधान में आयोजित इस चैंपियनशिप ने एक बार फिर देश में पैरा एथलेटिक्स की बढ़ती गहराई और ताकत को उजागर किया।

--आईएएनएस

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