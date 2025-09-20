खेल

Indian Junior Women Hockey Team : भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम पांच मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया का दौरा करेगी

Sep 20, 2025, 07:26 AM
नई दिल्ली: भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम 5 मैचों की सीरीज के लिए ऑस्ट्रेलिया के दौरे पर जाएगी। सीरीज 26 सितंबर से 2 अक्टूबर तक कैनबरा के राष्ट्रीय हॉकी केंद्र में खेली जाएगी।

भारतीय टीम सीरीज के शुरुआती तीन मैच ऑस्ट्रेलियाई जूनियर महिला हॉकी टीम के खिलाफ खेलेगी। शेष दो मैच स्थानीय टीम कैनबरा चिल के खिलाफ खेले जाएंगे। कैनबरा चिल ऑस्ट्रेलिया की हॉकी वन लीग में प्रतिस्पर्धा करने वाला एक क्लब है। मैच 26, 27, 29, 30 सितंबर और 2 अक्टूबर को खेले जाएंगे।

भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के लिए यह एक महत्वपूर्ण दौरा है। यह दौरा दिसंबर में चिली में होने वाले एफआईएच जूनियर विश्व कप 2025 के पहले हो रहा है।

यह सीरीज भारतीय टीम को चुनौतीपूर्ण परिस्थितियों में खुद को परखने और ऑस्ट्रेलियाई टीम के खिलाफ बहुमूल्य अंतरराष्ट्रीय मैच का अनुभव हासिल करने का मौका देगी। ऑस्ट्रेलियाई टीम वैश्विक स्तर पर हॉकी की मजबूत टीमों में से एक मानी जाती है।

कई खिलाड़ियों के लिए, यह जूनियर स्तर पर उनका पहला विदेशी अनुभव भी होगा, जो उनके खेल को उत्कृष्ट करेगा।

भारतीय जूनियर महिला हॉकी टीम के कोच तुषार खांडेकर ने कहा, "हम ऑस्ट्रेलिया का दौरा करने का अवसर मिलने से खुश हैं। यह टीम दुनिया के सबसे मजबूत हॉकी खेलने वाले देशों में से एक है। उनके खिलाफ एक प्रतिस्पर्धी सीरीज खेलने से हमारे खिलाड़ियों को बहुमूल्य अनुभव मिलेगा, हमें सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने में मदद मिलेगी, और टीम को इस साल के अंत में होने वाले जूनियर विश्व कप की चुनौतियों के लिए तैयार करने में मदद मिलेगी।"

उन्होंने कहा, "खिलाड़ी प्रशिक्षण शिविर में कड़ी मेहनत कर रहे हैं। यह सीरीज हमारी अब तक की तैयारियों की असल परीक्षा होगी। हमारा ध्यान मैच के मिजाज को बेहतर बनाने, विभिन्न खेल परिस्थितियों के अनुकूल ढलने और दबाव में अपनी रणनीतियों को लागू करने पर होगा। मेरा मानना ​​है कि यह अनुभव टीम के आत्मविश्वास और विश्व कप के लिए तैयारी को आकार देने में बहुत मददगार साबित होगा।"

 

