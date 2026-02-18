खेल

Indian Tennis Team : डीएलटीए ने भारतीय डेविस कप टीम को किया सम्मानित, नागल ने की डी. सुरेश की तारीफ

डीएलटीए ने डेविस कप में जीत के लिए भारतीय टीम का किया सम्मान।
Feb 18, 2026, 10:39 AM
नई दिल्ली: दिल्ली लॉन टेनिस एसोसिएशन (डीएलटीए) ने मंगलवार शाम दिल्ली ओपन एटीपी चैलेंजर इवेंट के दौरान डेविस कप क्वालीफायर में नीदरलैंड्स पर प्रभावशाली जीत के लिए भारतीय डेविस कप टीम को सम्मानित किया।

 

 

इस कार्यक्रम में युवा मामले और खेल मंत्रालय में खेल विकास के संयुक्त सचिव कुणाल शामिल हुए। डीएलटीए के अध्यक्ष रोहित राजपाल, इंटरनेशनल लॉन टेनिस क्लब ऑफ इंडिया के अध्यक्ष संजीव कसाल, डीएलटीए के सचिव दीपक गुप्ता, डीएलटीए में संचालन के महासचिव कर्नल रणबीर चौहान, और डीएलटीए के वरिष्ठ उपाध्यक्ष सतीश उपाध्याय भी मौजूद थे।

 

भारतीय टीम ने इस महीने की शुरुआत में बेंगलुरु में एक रोमांचक मैच में छठे स्थान पर काबिज डच टीम को 3-2 से हराया, और सितंबर में होने वाले डेविस कप क्वालीफायर के दूसरे दौर में अपनी जगह पक्की कर ली। बता दें कि भारतीय टीम 33वें स्थान पर काबिज है।

 

डीएलटीए अध्यक्ष राजपाल ने भारत में खेल को बढ़ाने के लिए एसोसिएशन के समर्पण पर जोर देते हुए कहा, "हम हर लेवल पर भारतीय टेनिस को सपोर्ट करने और मजबूत करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। हमारी डेविस कप टीम का जश्न मनाना उस बड़े विजन का हिस्सा है।”

 

दिल्ली ओपन के दूसरे राउंड में पहुंचने वाले नागल ने सेरेमनी में मीडिया इंटरव्यू के दौरान अपनी जीत के बारे में बात की।

 

"मुझे लगता है कि सभी ने शानदार काम किया। आप मैदान में जाते हैं, अपना मैच जीतते हैं, और यह आसान और आसान होता जाता है। स्विट्जरलैंड में, मुझे दो पॉइंट मिले, और इस बैंगलोर टाई में, युकी भांबरी और दक्षिणेश्वर सुरेश ने सभी पॉइंट हासिल किए। दिन के आखिर में, यह डेविस कप टीम के बारे में है, और जैसा कि मैंने कहा, सभी ने अच्छा प्रदर्शन किया।"

 

नागल ने अपने टीममेट दक्षिणेश्वर सुरेश की भी तारीफ की, जिन्होंने नीदरलैंड्स के खिलाफ अपने दोनों एकल मैच जीते।

 

उन्होंने कहा, "मैं उनसे 2016 में मिला था और हमेशा उन्हें हर तरह से सपोर्ट करता रहा हूं। डीके बहुत अच्छे इंसान हैं, कोर्ट पर बहुत शांत और स्मार्ट। मुझे सच में विश्वास है कि वह अच्छा कर सकते हैं। मैं उनके लिए शुभकामनाएं देता हूं। जब भी उन्हें लगता है कि कुछ कमी है या कोई सलाह चाहिए, तो वह पूछ लेते हैं।"

 

नागल ने बताया कि सितंबर में कोरिया के खिलाफ भारत का आने वाला मैच चैलेंजिंग होगा।

 

उन्होंने कहा, "आप एक टॉप 16 मैच खेल रहे हैं। अब आपको सच में कोई आसान मैच नहीं मिल सकता। उन्होंने हमेशा अच्छा खेला है, डेविस कप में हमेशा अच्छा प्रदर्शन किया है। मुझे पता है कि यह एक मुश्किल मैच होगा, लेकिन अगर आप अच्छा खेल रहे हैं तो आप हमेशा खुद को जीतने का मौका दे सकते हैं।"

