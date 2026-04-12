Indian Athletics Series : इंडियन एथलेटिक्स सीरीज के दिल्ली-लेग में टॉप सितारों का दबदबा

जेएन स्टेडियम में भारतीय एथलेटिक्स सीरीज के तीसरे चरण में खिलाड़ियों का दमदार प्रदर्शन
Apr 12, 2026, 03:24 AM
इंडियन एथलेटिक्स सीरीज के दिल्ली-लेग में टॉप सितारों का दबदबा

नई दिल्ली: भारतीय एथलेटिक्स सीरीज के तीसरे चरण में शनिवार को नई दिल्ली के प्रतिष्ठित जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में शीर्ष भारतीय खिलाड़ियों ने शानदार प्रदर्शन किया है। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में रोहित यादव ने कड़े मुकाबले को पछाड़ते हुए गोल्ड जीता।

 

 

एशियन चैंपियनशिप के कांस्य पदक विजेता अनिमेष कुजूर ने अपनी गति बढ़ाते हुए 10.28 सेकंड के समय के साथ पुरुषों की 100 मीटर दौड़ का खिताब अपने नाम किया। दो बार के एशियन गेम्स के चैंपियन तेजिंदरपाल सिंह तूर ने थ्रोइंग एरिना में 21.03 मीटर का थ्रो दर्ज किया, जो इस सीज़न का उनका सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन था। पुरुषों की गोला फेंक स्पर्धा का खिताब जीता। वहीं, होनहार हाई जंपर पूजा ने 1.90 मीटर की ऊंचाई पार करते हुए गोल्ड मेडल जीता। यह उनका अब तक का सर्वश्रेष्ठ व्यक्तिगत प्रदर्शन था।

 

शाम के सत्र में उत्साह अपने चरम पर पहुंच गया। पुरुषों की भाला फेंक स्पर्धा में शीर्ष तीन एथलीटों ने अपनी श्रेष्ठता साबित करने की होड़ में 80 मीटर की बाधा को पार कर लिया, लेकिन यह रोहित यादव का दिन था, जिन्होंने 82.17 मीटर के शानदार थ्रो के साथ शीर्ष स्थान हासिल किया। विश्व चैंपियनशिप के फाइनलिस्ट सचिन यादव दूसरे स्थान (81.95 मीटर) पर रहे। यशवीर सिंह ने तीसरे स्थान (81.61 मीटर) हासिल किया।

 

परिणाम:

 

100 मीटर: अनिमेष कुजूर (ओडिशा) 10.28 सेकंड, तमिल अरसु एस (रेलवे) 10.28 सेकंड, गुरिंदरवीर सिंह (रिलायंस) 10.40 सेकंड।

 

200 मीटर: अनिमेष कुजूर (ओडिशा) 20.74 सेकंड, विशाल टी.के. (एनसीओई तिरुवनंतपुरम) 21.01 सेकंड, धर्मवीर चौधरी (राजस्थान) 21.03 सेकंड।

 

400 मीटर: विशाल टी.के. (एनसीओई तिरुवनंतपुरम) 45.44 सेकंड, विक्रांत पांचाल (हरियाणा) 45.88 सेकंड, धर्मवीर चौधरी (राजस्थान) 45.93 सेकंड।

 

अंडर-20: 200 मीटर: अभिषेक सिंह (राजस्थान) 21.69 सेकंड, जिनॉय जयन (एनसीओई त्रिवेन्द्रम) 21.71 सेकंड, हर्ष शर्मा (दिल्ली) 21.81 सेकंड।

 

अंडर-20: 400 मीटर: आस्तिक प्रधान (ओडिशा) 46.61 सेकेंड, जशनप्रीत सिंह (एनसीओई पटियाला) 47.81 सेकेंड, यशवंत सिंह (राजस्थान) 47.90 सेकेंड।

 

800 मीटर: अनु कुमार (उत्तराखंड) 1:49.87 सेकेंड, प्रथमेश अमरीश (महाराष्ट्र) 1:49.90 सेकेंड, शकील (राजस्थान) 1:50.33 सेकेंड।

 

10,000 मीटर: शैलेश कुशवाह (कर्नाटक) 30:01.08 सेकेंड, कार्तिक करकेरा (महाराष्ट्र) 30:08.94 सेकेंड, विनोद सिंह (मध्य प्रदेश) 30:09.62 सेकेंड।

 

110 मीटर हर्डल: मुहम्मद लाज़ान (जेएसडब्ल्यू) 14.23 सेकंड, हरमनजीत सिंह (दिल्ली) 14.45 सेकंड, शुभम रावत (दिल्ली) 14.56 सेकंड।

 

अंडर-20: 110 मीटर हर्डल: किरण के (केरल) 13.80 सेकेंड, आर्यन (हरियाणा) 14.20 सेकेंड, सुभाष सैनी (राजस्थान) 14.34 सेकेंड।

 

पुरुष: 400 मीटर हर्डल: संतोष कुमार टी (तमिलनाडु) 51.19 सेकंड, सुभाष दास (जेएसडब्ल्यू) 52.14 सेकंड, कैराना बैग (एनसीओई पटियाला) 52.50 सेकंड।

 

लंबी कूद: मोहम्मद अत्ता साजिद (हरियाणा) 7.86 मीटर, रजत (उत्तर प्रदेश) 7.41 मीटर, मनदीप सिंह (एनओसीई पटियाला) 7.39 मीटर।

 

डिस्कस थ्रो: अभिमन्यु (जेएसडब्ल्यू) 56.75 मीटर, किरपाल सिंह (ओएनजीसी) 56.25 मीटर, भरतप्रीत सिंह (रिलायंस) 54.86 मीटर।

 

गोला फेंक: तजिंदरपाल सिंह तूर (पंजाब) 21.03 मीटर, करणवीर सिंह (एनसीओई पटियाला) 19.30 मीटर, अनुराग सिंह कलेर (रेलवे) 18.03 मीटर।

 

भाला फेंक: रोहित यादव (रेलवे) 82.17 मीटर, सचिन यादव (अखिल भारतीय पुलिस) 81.95 मीटर, यशवीर सिंह (राजस्थान) 81.61 मीटर।

 

महिला: 100 मीटर: नित्या गंधे (एनसीओई त्रिवेंद्रम) 11.59 सेकेंड, स्नेहा एसएस (कर्नाटक) 11.63 सेकेंड, तमन्ना (हरियाणा) 11.64 सेकेंड।

 

200 मीटर: प्रियंका सिकरवार (अखिल भारतीय पुलिस) 23.91 सेकेंड, उन्नति बोलांदा (कर्नाटक) 24.12 सेकेंड, सोनिया (जेएसडब्ल्यू) 24.31 सेकेंड।

 

अंडर-20: 200 मीटर: भूमिका नेहते (महाराष्ट्र) 24.67 सेकेंड, अंशिका (चंडीगढ़) 25.25 सेकेंड, ढेसिखा वी (एनसीओई त्रिवेन्द्रम) 25.60 सेकेंड।

 

400 मीटर: रशदीप कौर (पंजाब) 53.10 सेकेंड, ऐश्वर्या मिश्रा (महाराष्ट्र) 53.30 सेकेंड, प्रिया (जेएसडब्ल्यू) 54.24 सेकेंड।

 

अंडर-20: 400 मीटर: भूमि सिंह (दिल्ली) 57.27 सेकेंड, रिया बिष्ट (दिल्ली) 57.57 सेकेंड, सुप्रीत कौर (पंजाब) 58.12 सेकेंड।

 

800 मीटर: आस्था मलिक (दिल्ली) 2:11.79 सेकेंड, प्रीति यादव (मध्य प्रदेश) 2:11.97 सेकेंड, कृतिका (हरियाणा) 2:12.69 सेकेंड।

 

10,000 मीटर: बबली वर्मा (उत्तर प्रदेश) 35:08.20 सेकेंड, उजाला (अखिल भारतीय पुलिस) 35:09.50 सेकेंड, आरती पी (महाराष्ट्र) 35:09.70 सेकेंड।

 

100 मीटर: अंजलि सी (जेएसडब्ल्यू) 13.58 सेकेंड, प्रांजलि दिलीप पाटिल (जेएसडब्ल्यू) 13.61 सेकेंड, नमयी रुचिता (अंजू बूबी स्पोर्ट्स अकादमी) 14.00 सेकेंड।

 

400 मीटर: गुड़िया (उत्तर प्रदेश) 59.23 सेकेंड, लवली राजपूत (अखिल भारतीय पुलिस) 1:01.99 सेकेंड, हिमांशी (दिल्ली) 1:02.38 सेकेंड।

 

डिस्कस थ्रो: सीमा (एनसीओई पटियाला) 59.55 मीटर, सान्या यादव (हरियाणा) 52.72 मीटर, भावना यादव (दिल्ली) 51.67 मीटर।

 

हैमर थ्रो: तान्या चौधरी (उत्तर प्रदेश) 61.29 मीटर, मनप्रीत कौर (सीआईएसएफ) 59.50 मीटर, दिव्या शांडिल्य (ओडिशा) 55.53 मीटर।

 

गोला फेंक: शिक्षा (रिलायंस) 16.50 मीटर, मनप्रीत कौर (हरियाणा) 16.42 मीटर, कृष्णा जयशंकर (रिलायंस) 16.28 मीटर।

 

भाला फेंक: शिल्पा रानी (हरियाणा) 54.29 मीटर, रश्मी के (आंध्र प्रदेश) 54.26 मीटर, ज्योति (जेएसडब्ल्यू) 52.49 मीटर।

 

अंडर-20: भाला फेंक: पूनम (जेएसडब्ल्यू) 49.35 मीटर, भाव्या पिलानिया (जेएसडब्ल्यू) 47.00 मीटर, नवनीत कौर (पंजाब) 42.87 मीटर।

 

ऊंची कूद: पूजा (हरियाणा) 1.90 मीटर, ख्याति माथुर (उत्तर प्रदेश) 1.80 मीटर, रीत राठौर (उत्तर प्रदेश) 1.78 मीटर।

 

ट्रिपल जंप: निहारिका वशिष्ठ (पंजाब) 13.41 मीटर, निधि (ऑल इंडिया पुलिस) 12.65 मीटर, हेमा (हरियाणा) 12.63 मीटर।

 

लंबी कूद: शैली सिंह (उत्तर प्रदेश) 6.24 मीटर, परीक्षा (हरियाणा) 6.10 मीटर, मुबासिना मोहम्मद (लक्षद्वीप) 6.05 मीटर।

 

--आईएएनएस

 

 

 

