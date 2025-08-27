खेल

India Youth Boxers 2025: अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भारतीय जूनियर मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन

भारतीय युवा मुक्केबाजों का बेल्ट एंड रोड गाला में दमदार प्रदर्शन
Aug 27, 2025, 07:16 AM
अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर में भारतीय जूनियर मुक्केबाजों का शानदार प्रदर्शन

नई दिल्ली : भारतीय युवा मुक्केबाज तीसरे 'बेल्ट एंड रोड' अंतरराष्ट्रीय यूथ बॉक्सिंग गाला में शानदार प्रदर्शन कर रहे हैं। 15-30 अगस्त के बीच शिंजियांग में जारी यह अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण शिविर और टूर्नामेंट अंडर-17, अंडर-19 और अंडर-23 के लिए है, जिसका आयोजन चाइनीज बॉक्सिंग फेडरेशन और शिंजियांग उइगर ऑटोनॉमस रीजन गवर्नमेंट की ओर से किया जा रहा है।

इस संस्करण में सिर्फ अंडर-17 लड़के और लड़कियां ही भारत का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। भारत ने इसमें 59 सदस्यीय दल भेजा है, जिसमें 20 लड़के और 20 लड़कियां हैं। इनके अलावा 12 कोच, 6 सपोर्ट स्टाफ और 1 रेफरी हैं।

 

टीम का चयन अंडर-17 जूनियर बॉयज एंड गर्ल्स नेशनल बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2025 से किया गया, जिसमें एशियन यूथ गेम्स और नॉन-एशियन यूथ गेम्स की भार वर्ग श्रेणियों में पदक जीतने वाले खिलाड़ियों को स्थान मिला।

 

25 अगस्त को जूनियर गर्ल्स ने अपने मुकाबले शुरू किए, जहां खुशी चंद (46 किग्रा) ने रिंग-ए में चीन की खिलाड़ी को तीसरे राउंड में आरएससी से हराया, वहीं प्रिया (66 किग्रा) ने रिंग-बी में चीन की मुक्केबाज को तीसरे राउंड में आरएससी से पराजित किया।

 

वहीं, जूनियर बॉयज ने भी दमदार प्रदर्शन किया है। ध्रुव खरब (46 किग्रा) ने ईरान के अकबरी मघसूदियन अमीरमहदी को 5:0 से, जबकि रितेश कुमार (57 किग्रा) ने किर्गिस्तान के एर्गेशोव अलीखान को 5:0 से हराया।

 

इनके अलावा, आर्यन (60 किग्रा) ने कजाकिस्तान के दुलत अजीज को अयोग्यता के कारण हराया। लैंचेनबा सिंह, साहिल दुहान और भव्य प्रताप की हार के बावजूद, टीम ने अनुभवी प्रतिद्वंद्वियों के खिलाफ दृढ़ता दिखाई।

 

टूर्नामेंट का प्रतिस्पर्धा चरण 29 अगस्त तक उरुमकी और यिली में जारी रहेगा, जहां लड़के और लड़कियां दोनों ही अंतरराष्ट्रीय मंच पर भारत की उभरती मुक्केबाजी प्रतिभा को प्रदर्शित करने का लक्ष्य रखेंगे।

 

इस आयोजन ने दुनियाभर की शीर्ष युवा मुक्केबाजी प्रतिभाओं को एक साथ लाने का काम किया है।

 

 

