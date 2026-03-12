India Para Athletics : वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स 2026 के पहले दिन भारत का दबदबा

नई दिल्ली: भारतीय एथलीट्स ने नई दिल्ली 2026 वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स के पहले दिन शानदार प्रदर्शन करते हुए ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स में देश का परचम लहराया।

पुरुषों की हाई जंप टी42 में भारत ने क्लीन स्वीप किया। शैलेश कुमार ने 1.84 मीटर की जंप के साथ गोल्ड मेडल जीता, जबकि रामसिंहभाई गोव पढियार ने 1.65 मीटर के साथ सिल्वर और लोकेश मंत्रा ने 1.60 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

पुरुषों की हाई जंप टी44 इवेंट में भी भारत का दबदबा रहा, जिसमें प्रवीण कुमार ने 1.96 मीटर की जंप के साथ गोल्ड जीता, उसके बाद उन्नी रेणु ने 1.86 मीटर के साथ सिल्वर और बंटी ने 1.83 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

महिलाओं के 100 मीटर टी35/टी37 इवेंट में, भारत की प्रीति पाल ने 14.46 सेकंड के समय के साथ गोल्ड मेडल जीता। रूस की मार्गरीटा माटेवा ने 16.25 सेकंड के समय के साथ सिल्वर मेडल अपने नाम किया, जबकि करीना माचुलस्काया ने 17.38 सेकंड के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा जमाया।

पुरुषों के डिस्कस थ्रो एफ11/एफ12 में भारत ने एक और पोडियम स्वीप किया। मोनू ने 34.30 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता, प्रवीण शर्मा ने 32.96 मीटर के साथ सिल्वर जीता। संजय रेड्डी नीलम ने 30.15 मीटर के साथ ब्रॉन्ज जीता।

भारतीय एथलीटों ने पुरुषों के डिस्कस थ्रो एफ37 में अपना शानदार प्रदर्शन जारी रखा, जहां हैनी ने 59.95 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता। ऋषि राज राठौर ने 46.25 मीटर के साथ सिल्वर और भविष्य ने 45.35 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल पर कब्जा किया।

महिलाओं की 1500 मीटर टी11/टी12 में भारत ने तीनों मेडल जीते। सौम्या ने 5:18.94 के साथ गोल्ड जीता, रक्षिता राजू ने 5:28.30 के साथ सिल्वर जीता, और राधा वेंकटेश ने 5:25.48 के समय के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

महिलाओं की शॉट पुट एफ33/एफ34 में रूस की गैलिना लिपाटनिकोवा ने 7.39 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता। रूस की वेरा इसाकोवा ने 6.11 मीटर के साथ सिल्वर अपने नाम किया और भारत की दीपिका रानी ने 5.05 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

महिलाओं की शॉट पुट एफ56 में, भारत की पूनम ने 6.85 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता। बोस्निया और हर्जेगोविना की जेल्जका सैंडर्क ने 6.16 मीटर के साथ सिल्वर जीता। भारत की विजयश्री कुमार ने 4.69 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल अपने नाम किया।

भारत ने पुरुषों की 1500 मीटर टी11 में फिर से पोडियम क्लीन स्वीप किया। अंकुर धामा ने 4:38.15 के समय के साथ गोल्ड जीता। केशवमूर्ति ने 4:41.91 के साथ सिल्वर जीता। रविकुमार बैंकलागी ने 5:41.80 के साथ ब्रॉन्ज जीता।

पुरुषों की 1500 मीटर टी20 में, रूस के व्लादिलेन वोलोशिन ने 3:56.01 के समय के साथ गोल्ड जीता। रूस के ही किरिल किरिकोव ने 4:08.07 के साथ सिल्वर जीता। भारत के भूषण ने 4:31.98 के साथ ब्रॉन्ज अपने नाम किया।

पुरुषों की 100 मीटर टी36/टी37/टी38 में, भारत के राकेशभाई भट्ट ने गोल्ड जीता, जबकि रूस के व्लादिस्लाव कोस्टिन ने सिल्वर जीता। सर्बिया के डार्को मारिसावल्जेविक ने पुरुषों की 1500 मीटर टी12/टी13 में गोल्ड जीता, जबकि भारत के शरत मकानहली ने सिल्वर और भारत के सौरभ शर्मा ने ब्रॉन्ज पर अपना कब्जा जमाया।

पुरुषों की 1500 मीटर टी37/टी46 में भारत का दबदबा रहा। रमन शर्मा ने गोल्ड, शरवन ने सिल्वर और राकेश भारिया ने ब्रॉन्ज मेडल जीता। वहीं, पुरुषों की 1500 मीटर टी53/टी54 में, भारत के रमेश शनमुगम ने गोल्ड जीता जबकि भारत के अनिल कुमार ने सिल्वर मेडल अपने नाम किया।

पुरुषों की डिस्कस थ्रो एफ44/एफ64 में, भारत के राकेश कुमार ने 49.26 मीटर के थ्रो के साथ गोल्ड जीता। भारत के प्रदीप कुमार ने 48.72 मीटर के साथ सिल्वर जीता, जबकि रोमन एंड्रीव ने 40.29 मीटर के साथ ब्रॉन्ज मेडल जीता।

महिलाओं की 100 मीटर टी53/टी54 में, भारत की किरण श्रीराम मेटकर ने गोल्ड जीता जबकि भारत की कलैसेल्वी एलंगो ने सिल्वर मेडल जीता।

नई दिल्ली वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स का दूसरा एडिशन बुधवार से शुरू हुआ है, जिसमें भारत ग्लोबल पैरा स्पोर्ट में सेंटर स्टेज पर आ गया। इसमें 8 देशों के लगभग 257 एथलीट हाई-प्रोफाइल इंटरनेशनल कॉम्पिटिशन के लिए इकट्ठा हुए हैं। इस इवेंट में भारत, रूस, नेपाल, भूटान, हांगकांग, सर्बिया, बोस्निया और मिस्र के कॉम्पिटिटर शामिल हैं। टीम इंडिया ने लगभग 219 एथलीटों के साथ सबसे बड़ा दल भेजा है, जो कई ट्रैक एंड फील्ड इवेंट्स और स्पोर्ट क्लासिफिकेशन में मुकाबला कर रहे हैं।

--आईएएनएस