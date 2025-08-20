खेल

India Women Squad 2025: वर्ल्ड कप के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान, शेफाली वर्मा को नहीं मिला मौका

महिला वर्ल्ड कप और ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज के लिए टीम इंडिया घोषित
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
Aug 20, 2025, 08:16 AM
मुंबई:  महिला वर्ल्ड कप 2025 के साथ ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम का ऐलान कर दिया गया है।

वर्ल्ड कप के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम में शेफाली वर्मा अपनी जगह नहीं बना सकीं। टीम इंडिया की कमान हरमनप्रीत कौर के हाथों में है, जबकि स्मृति मंधाना उपकप्तान होंगी।

शानदार प्रदर्शन के चलते प्रतिका रावल और हरलीन देओल को विश्व कप टीम में स्थान मिला है। इनके अलावा रेणुका सिंह भी टीम में जगह बनाने में कामयाब रही हैं।

 

सेलेक्टर्स ने क्रांति गौड़ और श्री चरणी को भी इस टीम में मौका दिया गया है, जिन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ सीमित ओवरों की सीरीज में शानदार प्रदर्शन किया था।

 

विकेटकीपर-बल्लेबाज यास्तिका भाटिया भले ही ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे टीम में स्थान नहीं बना सकीं, लेकिन उन्हें वर्ल्ड कप टीम में जगह दी गई है।

 

भारत-ऑस्ट्रेलिया के बीच 14 सितंबर से तीन मुकाबलों की वनडे सीरीज शुरू होगी। पहला मैच न्यू चंडीगढ़ में खेला जाएगा। अगला मुकाबला 17 सितंबर को इसी स्थान पर होगा। 20 सितंबर को दोनों टीमें दिल्ली में आमने-सामने होंगी।

 

इसके बाद 30 सितंबर से वर्ल्ड कप की शुरुआत होगी। पहले ही दिन भारत का सामना श्रीलंका से होगा।

 

महिला क्रिकेट विश्व कप 2025 के लिए भारतीय टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर) और स्नेह राणा।

 

ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ वनडे सीरीज के लिए भारतीय महिला टीम: हरमनप्रीत कौर (कप्तान), स्मृति मंधाना (उपकप्तान), प्रतिका रावल, हरलीन देओल, दीप्ति शर्मा, जेमिमा रोड्रिग्स, रेणुका सिंह ठाकुर, अरुंधति रेड्डी, ऋचा घोष (विकेटकीपर), क्रांति गौड़, सयाली सतघरे, राधा यादव, श्री चरणी, यास्तिका भाटिया (विकेटकीपर) और स्नेह राणा।

 

 

 

Indian Women Cricket NewsIndia Women CricketAustralia vs India WomenWomen's World Cup 2025Shefali VermaSmriti MandhanaHarmanpreet Kaur

