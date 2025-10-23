Smriti Mandhana Century : प्रतिका रावल और मंधाना का शतक, न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम ने बनाए 340 रन

नवी मुंबई:। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने विश्व कप के बेहद अहम मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए सलामी बल्लेबाजों स्मृति मंधाना और प्रतिका रावल के शतक की बदौलत न्यूजीलैंड के खिलाफ 49 ओवर में 3 विकेट के नुकसान पर 340 रन बनाए। बारिश की वजह से भारतीय पारी 50 की जगह 49 ओवर निर्धारित की गई थी। न्यूजीलैंड को 44 ओवर में जीत के लिए डीएलएस नियम के तहत 325 का लक्ष्य दिया गया है।

टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने मजबूत शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 212 रन की साझेदारी की। महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम की तरफ से ये सबसे बड़ी ओपनिंग साझेदारी है। दोनों बल्लेबाजों ने दूसरी बार वनडे में 200 या उससे अधिक रन की ओपनिंग साझेदारी की है। रावल और मंधाना की जोड़ी ने एक साल में बतौर ओपनर सर्वाधिक रन बनाने के मामले में रोहित शर्मा और गिल की जोड़ी को पीछे छोड़ दिया है।

स्मृति मंधाना ने 95 गेंद पर 4 छक्के और 10 चौकों की मदद से 109 रन की पारी खेली। मंधाना के वनडे करियर का यह 14वां और इस साल का 5वां शतक है।

प्रतिका रावल ने 134 गेंद पर 13 चौके और 2 छक्के की मदद से 122 रन की पारी खेली। इन दोनों के अलावा जेमिमा रोड्रिग्स ने 55 गेंद पर 11 चौके की मदद से नाबाद 76 रन बनाए। भारतीय टीम ने 49 ओवर में 3 विकेट पर 340 रन बनाए।

विश्व कप में ये दूसरा मौका है जब भारतीय टीम ने 300 से ऊपर का स्कोर बनाया है। ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ भी भारतीय टीम ने 330 रन बनाए थे। हालांकि उस मैच में ऑस्ट्रेलिया विजयी रही थी।

न्यूजीलैंड के खिलाफ भारतीय टीम के लिए जीत जरूरी है। इस मैच में जीत हरमनप्रीत कौर एंड कंपनी को सेमीफाइनल का टिकट दिला देगी।