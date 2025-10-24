India Women Hockey : हॉकी इंडिया ने सीनियर महिला राष्ट्रीय शिविर के लिए 39 सदस्यीय कोर ग्रुप की घोषणा की

बेंगलुरु: हॉकी इंडिया ने शुक्रवार को सीनियर महिला राष्ट्रीय कोचिंग शिविर के लिए 39 सदस्यीय कोर संभावित ग्रुप की घोषणा की। यह शिविर 24 अक्टूबर से 7 दिसंबर तक बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण (साई) केंद्र में आयोजित होगा।

यह शिविर चीन के हांग्जो में आयोजित महिला एशिया कप 2025 में भारतीय महिला हॉकी टीम के शानदार प्रदर्शन पर आधारित है, जहां उन्होंने रजत पदक जीतकर एशिया की शीर्ष टीमों में से एक के रूप में अपनी स्थिति को और मजबूत किया।

गोलकीपिंग यूनिट में बिचू देवी खारीबाम, बंसरी सोलंकी, और माधुरी किंडो के साथ-साथ असम हॉकी की प्रतिभाशाली युवा खिलाड़ी समीक्षा सक्सेना भी शामिल हैं, जिन्होंने इस साल की शुरुआत में राष्ट्रीय चैंपियनशिप में अपने प्रदर्शन से चयनकर्ताओं का ध्यान आकर्षित किया था।

रक्षात्मक लाइनअप का नेतृत्व अनुभवी खिलाड़ियों निक्की प्रधान, सुशीला चानू पुखरामबम, उदिता और महिमा चौधरी द्वारा किया जाएगा, जो उभरती हुई प्रतिभाओं इशिका चौधरी, ज्योति छत्री, अंजना डुंगडुंग, अक्षता अबासो ढेकाले और सुमन देवी थौदाम द्वारा पूरक हैं, जो ऊर्जा और युवा को बैकलाइन में लाते हैं।

मिडफील्ड में, टीम कौशल और निरंतरता का संयोजन करती है, जिसे नेहा, सलीमा टेटे, वैष्णवी विट्ठल फाल्के, मनीषा चौहान और शर्मिला देवी के अनुभव के साथ-साथ उभरती प्रतिभाएं सुजाता कुजूर, महिमा टेटे, अलबेला रानी टोप्पो और पूजा यादव का समर्थन प्राप्त है।

फॉरवर्ड लाइन में गति और स्कोरिंग प्रतिभा का एक रोमांचक मिश्रण है, जिसमें नवनीत कौर, दीपिका सोरेंग, संगीता कुमारी, रुतुजा दादासो पिसल, मुमताज खान, ब्यूटी डुंगडुंग, अन्नू, ऋतिका सिंह, दीपिकामोनिका टोप्पो, चंदना जगदीश और काजल सदाशिव अटपडकर शामिल हैं। दीपिका, जो अपने ड्रैग-फ्लिकिंग कौशल के लिए जानी जाती हैं और हाल ही में एक चोट से उबरी हैं, जो महिला एशिया कप 2025 में नहीं खेल पाई थीं, सीनियर कैंप का भी हिस्सा हैं।

भारतीय महिला हॉकी टीम के मुख्य कोच हरेंद्र सिंह ने कहा, "टीम ने हाल ही में हुए महिला एशिया कप में शानदार खेल दिखाया, और यह कैंप हमें उस गति को और आगे बढ़ाने का अवसर देगा। हमारा ध्यान अपनी संरचना को बेहतर बनाने, महत्वपूर्ण क्षणों में अपने रूपांतरण में सुधार करने और शारीरिक कंडीशनिंग को बेहतर बनाने पर होगा। हम आक्रमण में अपनी स्वतंत्रता को बढ़ाने और अपने खेल के सिद्धांतों के साथ अधिक निकटता से जुड़ने के लिए अपनी रक्षात्मक संरचना पर भी अधिक जोर देना चाहते हैं।"

उन्होंने आगे कहा, "हमारे पास अनुभवी खिलाड़ियों और होनहार युवा प्रतिभाओं का अच्छा मिश्रण है, और यह देखना रोमांचक होगा कि वे समूह के समग्र स्तर को ऊंचा उठाने के लिए एक-दूसरे को कैसे प्रेरित करते हैं। यह राष्ट्रीय कोचिंग शिविर आगामी अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम और भविष्य के वैश्विक टूर्नामेंटों की तैयारी के लिए अंतिम कोर टीम का चयन करने का एक महत्वपूर्ण अवसर है।"

भारतीय महिला हॉकी टीम का नया 39 सदस्यीय सीनियर कोर ग्रुप:

गोलकीपर

बिचु देवी खारीबाम, बंसरी सोलंकी, माधुरी किंडो, समीक्षा सक्सेना।

डिफेंडर

महिमा चौधरी, निक्की प्रधान, सुशीला चानू पुखरामबम, उदिता, इशिका चौधरी, ज्योति छत्री, ज्योति, अक्षता अबासो ढेकाले, अंजना डुंगडुंग, सुमन देवी थौदम।

मिडफील्डर

सुजाता कुजूर, वैष्णवी विट्ठल फाल्के, नेहा, सलीमा टेटे, मनीषा चौहान, अजमीना कुजूर, सुनीता टोप्पो, लालरेम्सियामी, शर्मिला देवी, बलजीत कौर, महिमा टेटे, अलबेला रानी टोप्पो, और पूजा यादव।

फॉरवर्ड

दिपीमोनिका टोप्पो, रितिका सिंह, दीपिका सोरेंग, नवनीत कौर, संगीता कुमारी, दीपिका, रुताजा दादासो पिसल, ब्यूटी डुंगडुंग, मुमताज खान, अन्नू, चंदना जगदीश, काजल सदाशिव अतपडकर।