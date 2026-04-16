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Indian Women Football : मलावी के खिलाफ भारतीय महिला टीम की 3-2 से जीत, हासिल किया तीसरा स्थान

ब्लू टाइग्रेस ने रोमांचक मुकाबले में मलावी को 3-2 से हराकर तीसरा स्थान पक्का किया
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
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Apr 16, 2026, 05:16 AM
फीफा सीरीज केन्या 2026: मलावी के खिलाफ भारतीय महिला टीम की 3-2 से जीत, हासिल किया तीसरा स्थान

नई दिल्ली: नैरोबी के न्यायो नेशनल स्टेडियम में बुधवार को फीफा सीरीज 2026 के तीसरे स्थान के प्ले-ऑफ में भारतीय महिला राष्ट्रीय टीम ने मलावी पर 3-2 से रोमांचक जीत हासिल की। 'ब्लू टाइग्रेस' के लिए अस्टम ओरांव (18'), अवेका सिंह (45+1') और सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी प्रियदर्शिनी सेल्लादुरई (84') ने गोल किए, जबकि मलावी के लिए खुमालो इरीन (42') और हेनरी डेबोरा (60') ने गोल दागे।

 

 

भारत ने खेल की शुरुआत शानदार तरीके से की और शुरू में ही गेंद पर कब्जा बनाए रखा। उनकी आक्रामक रणनीति 18वें मिनट में रंग लाई। निर्मला देवी फंजौबम ने दाईं ओर से एक शानदार कॉर्नर किक लगाई, और मलावी की गोलकीपर एस्थर मौलिदी अपनी जगह से आगे आईं, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाईं। गेंद अवेका सिंह से टकराकर अस्टम ओरांव के पास जा गिरी, जिन्होंने सबसे तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए गेंद को नेट में डाल दिया और भारत को बढ़त दिला दी। यह 21 वर्षीय खिलाड़ी का राष्ट्रीय टीम के लिए पहला गोल था।

 

पिछड़ने के बाद, मलावी ने खेल में वापसी की और भारतीय हाफ में गेंद पर ज्यादा कब्जा बनाए रखना शुरू कर दिया। उनका दबाव 42वें मिनट में रंग लाया, जब सैनफिडा नोंगरम ने बॉक्स के किनारे पर बर्नाडेट्टा मकंडाविरे को गिरा दिया, जिससे एक खतरनाक स्थिति में फ्री-किक मिल गई। खुमालो इरीन आगे बढ़ीं और अपने बाएं पैर से एक शानदार शॉट लगाते हुए गेंद को गोल के ऊपरी कोने में पहुंचा दिया। भारत की गोलकीपर श्रेया हुडा गेंद को छूने में सफल रहीं, लेकिन उसे रोक नहीं सकीं।

 

हालांकि, 'ब्लू टाइग्रेस' ने तुरंत पलटवार किया। पहले हाफ के स्टॉपेज टाइम के पहले ही मिनट में, करिश्मा शिरवोइकर और बबीना लिशम के बीच बाईं ओर से एक शानदार 'वन-टू' तालमेल देखने को मिला, जिसके बाद बबीना ने बॉक्स के अंदर एक खतरनाक क्रॉस डाला।

 

अवेका सिंह बिल्कुल सही जगह पर मौजूद थीं और उन्होंने एक शानदार वॉली के जरिए गोल करते हुए हाफ टाइम से ठीक पहले भारत को फिर से बढ़त दिला दी। अस्टम की तरह, यह भी अवेका का 'ब्लू टाइग्रेस' के लिए पहला गोल था। मैच दोबारा शुरू होने के बाद मलावी ने आक्रामक खेल दिखाया। उन्होंने अटैक में नए खिलाड़ियों को उतारा और भारतीय डिफेंस पर जोरदार दबाव बनाया, जिससे उन्हें कई बार गेंद पर कब्जा करने का मौका मिला।

 

मैच के एक घंटे पूरे होने के ठीक बाद उन्होंने दूसरी बार स्कोर बराबर कर दिया। खुमालो इरीन ने दाईं ओर से एक कॉर्नर किक मारी, जिसे सबसे पहले सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी मुलिम्बिका सारा ने छुआ। इसके बाद हेनरी डेबोरा ने तेजी से प्रतिक्रिया देते हुए गेंद को नेट में डाल दिया, जिससे स्कोर 2-2 हो गया।

 

मैच के आखिरी पलों में खेल काफी अस्त-व्यस्त हो गया, और दोनों टीमें लंबी-लंबी किक मारने लगीं। मलावी लगातार खतरा पैदा कर रही थी, लेकिन श्रेया पूरी तरह सतर्क रहीं। उन्होंने अपनी गोललाइन से आगे बढ़कर अपने इलाके को बखूबी संभाला और हमलावरों के मौके का फायदा उठाने से पहले ही खतरे को टाल दिया।

 

ऐसा लग रहा था कि मैच पेनाल्टी शूटआउट की ओर बढ़ रहा है, तभी मुकाबला खत्म होने से छह मिनट पहले निर्णायक पल आ गया। निर्मला ने हाफवे लाइन से एक फ्री-किक मारी, जो सीधे सब्स्टीट्यूट खिलाड़ी प्रियदर्शिनी सेल्लादुरई के पास पहुंची। प्रियदर्शिनी ने शानदार खेल दिखाते हुए गेंद को अपने दाहिने पैर पर लिया और गोल के निचले कोने में एक सटीक शॉट मारा, जिससे मलावी की गोलकीपर को गेंद रोकने का कोई मौका ही नहीं मिला।

 

'ब्लू टाइग्रेस' ने अपनी बढ़त को बनाए रखी और एक कड़े मुकाबले में जीत हासिल करते हुए फीफा सीरीज 2026 में तीसरा स्थान पक्का कर लिया। इससे पहले, भारत को सेमीफाइनल में केन्या के हाथों 0-2 से हार का सामना करना पड़ा था।

 

--आईएएनएस

 

 

 

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