खेल

India Squash World Cup : भारत ने जीता स्क्वैश वर्ल्ड कप का पहला खिताब, अमित शाह ने ऐतिहासिक उपलब्धि को बताया प्रेरणास्रोत

स्क्वैश वर्ल्ड कप में भारत की ऐतिहासिक जीत, नेताओं ने की सराहना
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Dec 15, 2025, 09:03 AM
भारत ने जीता स्क्वैश वर्ल्ड कप का पहला खिताब, अमित शाह ने ऐतिहासिक उपलब्धि को बताया प्रेरणास्रोत

नई दिल्ली: भारत ने रविवार को हांगकांग चीन को शिकस्त देकर अपना पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप खिताब जीत लिया। चेन्नई में रविवार को खेल गए खिताबी मैच में भारत ने 3-0 से जीत दर्ज की। इस मौके पर गृह मंत्री अमित शाह ने टीम इंडिया को बधाई दी है।

 

 

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "पहला स्क्वैश वर्ल्ड कप जीतने और देश के लिए शानदार इतिहास रचने पर टीम इंडिया को बहुत-बहुत बधाई। आपकी अदम्य खेल प्रतिभा का प्रदर्शन, जिससे आपने सबसे मजबूत विरोधियों को भी हराया, हमारे नए टैलेंट के लिए प्रेरणा बनेगा।"

 

ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने एक्स पर लिखा, "स्क्वैश वर्ल्ड कप में ऐतिहासिक जीत हासिल करने पर टीम इंडिया को हार्दिक बधाई। यह शानदार जीत पूरे देश के उभरते हुए खिलाड़ियों के लिए प्रेरणा का एक मजबूत स्रोत बनेगी। देश को इस बेहतरीन उपलब्धि पर गर्व है।"

 

रविवार को चेन्नई के एक्सप्रेस एवेन्यू मॉल में फाइनल के पहले पहले मैच में 39 वर्षीय जोशना चिनप्पा का सामना 32 वर्षीय यी ली से हुआ, जिसमें जोशना ने 7-3, 2-7, 7-5, 7-1 से जीत हासिल करते हुए मेजबान भारत को 1-0 से बढ़त दिलाई।

 

इसके बाद, पुरुषों के पहले खिलाड़ी अभय सिंह ने एलेक्स लाउ का मुकाबला किया। वह आक्रामक और सटीक लाइन हिटिंग के साथ मैच पर हावी रहे, उन्होंने सिर्फ 19 मिनट में 7-1, 7-4, 7-4 के स्कोर के साथ भारत की बढ़त को दोगुना कर दिया।

 

इस जीत ने टॉप सीड टीम को मुश्किल में डाल दिया था। टोमैटो हो को 17 वर्षीय अनाहत सिंह पर एक बड़ी जीत हासिल करने की जरूरत थी, लेकिन भारत ने विपक्षी टीम के मंसूबों पर पानी फेर दिया। अनाहत ने टोमाटो के खिलाफ 7-2, 7-2, 7-5 से जीत हासिल की।

 

दिल्ली की रहने वाली अनाहत 14 साल की उम्र में 2022 के कॉमनवेल्थ गेम्स में हिस्सा लेकर दुनिया भर में सुर्खियां बटोरी चुकी थीं। इस जीत के साथ भारत किसी बड़ी वर्ल्ड स्क्वैश टीम चैंपियनशिप को जीतने वाला छठा देश बन गया है।

 

--आईएएनएस

 

 

 

International SportsAmit Shahsports achievementIndian SportsTeam India VictoryIndia Wins TitleSquash World Cup

Related posts

Loading...

More from author

Loading...