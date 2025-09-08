खेल

India Wins Asia Cup Hockey 2025 : अगला लक्ष्य विश्व कप है, एशिया कप हॉकी जीतने के बाद खिलाड़ियों ने भरी हुंकार

भारत ने कोरिया को 4-1 से हराकर चौथी बार एशिया कप हॉकी का खिताब जीता
Sep 08, 2025, 05:35 AM
राजगीर: भारतीय टीम ने राजगीर में खेले एशिया कप हॉकी के फाइनल में कोरिया को 4-1 से हराकर खिताब जीत लिया। भारत ने चौथी बार खिताब जीता है। भारतीय टीम के लिए दिलप्रीत सिंह ने दो जबकि सुखजीत सिंह और अमित रोहिदास ने एक-एक गोल किया।

भारतीय टीम की जीत पर हॉकी इंडिया ने टीम के सभी खिलाड़ियों के लिए 3-3 लाख जबकि सहयोगी स्टाफ के लिए 1.5-1.5 लाख की घोषणा की है।

जीत के बाद भारतीय टीम कैंप में जश्न का माहौल है। देश भर से बधाइयां मिल रही हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी टीम को बधाई दी है।

पीएम मोदी ने एक्स पर लिखा, बिहार के राजगीर में आयोजित एशिया कप 2025 में शानदार जीत के लिए हमारी पुरुष हॉकी टीम को बधाई। यह जीत इसलिए और भी खास है क्योंकि उन्होंने गत विजेता दक्षिण कोरिया को हराया है। यह भारतीय हॉकी और भारतीय खेलों के लिए गौरव का क्षण है। हमारे खिलाड़ी और भी ऊंचाइयां छूते रहें और देश का नाम रोशन करते रहें, यही कामना है।

हॉकी इंडिया के अध्यक्ष दिलीप तिर्की आईएएनएस से बात करते हुए कहा, मैं भारतीय टीम के हर खिलाड़ी को बधाई देता हूं। पिछले दो साल में ओलंपिक मेडल, एशियन गेम्स, एशियन चैंपियनशिप और अब एशिया कप में जीत हासिल की है। फाइनल में कोरिया पर जीत बेहद शानदार रही।

कोच क्रेग फुल्टन ने कहा, "हमारा लक्ष्य एशिया कप जीतकर हॉकी विश्व कप 2026 के लिए क्वालिफाई करना था और हमने उसे हासिल कर लिया है। हालांकि हम पहले इस टूर्नामेंट के बारे में सोच रहे थे। मुझे टीम को लड़कों पर गर्व है।"

कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने कहा, हम एशिया कप में जीत और विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने का लक्ष्य लेकर ही उतरे थे। शुरुआती मैचों में प्रदर्शन उम्मीद के मुताबिक नहीं रहा था, लेकिन हमने वापस की। अहम मैचों में हमारा प्रदर्शन अच्छा रहा और हम और बेहतर की कोशिश करते रहे।

हार्दिक सिंह ने कहा, हम एशिया में अपना दबदबा बनाने और विश्व कप के लिए क्वालिफाई करने के इरादे से उतरे थे। हमने तैयारी अच्छी की थी और जीत का भरोसा था। हमारी टीम बेहद संतुलित है। एशिया कप में हमने दबदबा बनाया है। जीत की बेहद खुशी है।

शिलानंद लाकड़ा और रजिंदर सिंह ने एशिया कप में जीत हासिल करने पर खुशी जताई। दोनों खिलाड़ियों का कहना था कि भारतीय टीम का अगला लक्ष्य हॉकी विश्व कप में मेडल जीतना है।

 

 

 

