India Hockey Asia Cup Win : एशिया कप जीतकर अमृतसर लौटे दिलप्रीत सिंह, एयरपोर्ट पर भव्य स्वागत

भारत ने एशिया कप 2025 जीतकर वर्ल्ड कप टिकट हासिल किया
Sep 08, 2025, 07:06 PM
अमृतसर: भारतीय हॉकी टीम ने ऐतिहासिक प्रदर्शन करते हुए एशिया कप 2025 का खिताब अपने नाम किया। रविवार को खेले गए फाइनल मुकाबले में भारतीय टीम ने साउथ कोरिया को 4–1 से हराकर खिताब जीता। इसी के साथ भारत ने न केवल आठ वर्ष बाद फिर से एशिया कप जीता, बल्कि अगले वर्ष होने वाले हॉकी विश्व कप के लिए भी क्वालिफाई कर लिया।

हॉकी विश्व कप अगले वर्ष 14-30 अगस्त तक बेल्जियम और नीदरलैंड में आयोजित होगा। भारत अब तक केवल एक बार ही वर्ल्ड कप जीत सका है। टीम इंडिया ने ऐसा वर्ष 1975 में कुआलालंपुर में किया था।

हॉकी एशिया कप 2025 के फाइनल मुकाबले में अमृतसर के खिलाड़ी दिलप्रीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 27वें और 44वें मिनट पर दो अहम गोल दागे। सोमवार को अमृतसर के लोगों ने अपने इस लाल का श्री गुरु रामदास अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर जोरदार स्वागत किया गया।

दिलप्रीत सिंह के परिवार के सदस्य भी अपने बेटे को रिसीव करने एयरपोर्ट पहुंचे। शिरोमणि कमेटी और हॉकी एसोसिएशन के अधिकारियों ने भी पंजाब के इस सितारे खिलाड़ी का गर्मजोशी से स्वागत किया।

हॉकी टीम के कप्तान हरमनप्रीत सिंह ने इस मौके पर पूरी टीम को बधाई देते हुए कहा कि सभी खिलाड़ियों की मेहनत और जज्बे से ही भारत ने यह बड़ी कामयाबी हासिल की है। इसके साथ ही उन्होंने पंजाब में आई बाढ़ पर दुख व्यक्त करते हुए कहा कि जल्द ही पीड़ित परिवारों से मिलकर उनकी सहायता के लिए टीम आगे आएगी।

दिलप्रीत सिंह ने पत्रकारों से कहा कि यह जीत सभी भारतीयों को समर्पित है। पूरी टीम का पहला लक्ष्य विश्व कप के लिए क्वालिफाई करना था, अब अगला लक्ष्य विश्व कप जीतना है। उन्होंने बताया कि शुरुआती मुकाबलों में टीम को चुनौतियों का सामना करना पड़ा, लेकिन चीन के खिलाफ बड़ी जीत ने खिलाड़ियों का हौसला दोगुना कर दिया और आखिरकार फाइनल जीतकर एशिया कप भारत की झोली में आ गया।

परिवार के सदस्यों ने भी उनकी सफलता पर खुशी और गर्व जताया है। उन्होंने कहा कि यह केवल परिवार ही नहीं, बल्कि पूरे पंजाब और देश के लिए गर्व की बात है। इसके साथ ही भरोसा जताया कि विश्व कप भी भारतीय टीम ही जीतेगी।

 

 

