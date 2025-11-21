खेल

India Boxing Medal : वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने जीते 9 गोल्ड, किरेन रिजिजू ने खिलाड़ियों को सराहा

भारत ने बॉक्सिंग कप में 20 मेडल जीतकर रिकॉर्ड कायम किया
Nov 22, 2025, 04:28 AM
वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत ने जीते 9 गोल्ड, किरेन रिजिजू ने खिलाड़ियों को सराहा

ग्रेटर नोएडा: भारत ने वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में 9 गोल्ड के साथ कुल 20 मेडल जीतकर ग्लोबल स्टेज पर अपना अब तक का सबसे शानदार प्रदर्शन किया है। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने इस शानदार प्रदर्शन के लिए भारतीय खिलाड़ियों को सराहा है।

किरेन रिजिजू ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' पर लिखा, "इंडियन बॉक्सिंग के लिए एक बड़ी कामयाबी!वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में हमारे एथलीट्स ने 9 गोल्ड, 6 सिल्वर, 5 ब्रॉन्ज सहित 20 मेडल जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। यह शानदार प्रदर्शन उस हिम्मत, अनुशासन और जीत की भावना को दिखाता है, जो आज हमारे स्पोर्ट्स इकोसिस्टम को दर्शाती है। हर उस बॉक्सर पर गर्व है, जिनके सफर और इरादे ने भारत को दुनिया के मंच पर ख्याति दिलाई है। बहुत बढ़िया!"

ग्रेटर नोएडा स्थित शहीद विजय सिंह पथिक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स में खेले गए वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स में भारत की 7 महिला बॉक्सर ने गोल्ड मेडल अपने नाम किए।

घरेलू दर्शकों के सामने, जैस्मीन लैम्बोरिया ने ओलंपिक मेडलिस्ट वू शिह यी को 4:1 से हराकर सभी को चौंकाया। निकहत जरीन ने चीनी ताइपे की गुओ यी ज़ुआन को विंटेज प्रिसिजन और रिंग कंट्रोल से 5:0 से मात दी। परवीन ने जापान की अयाका तागुची को तेज काउंटर और बेहतर मूवमेंट से 3:2 से हराया। इनके अलावा, परवीन, मीनाक्षी, प्रीति, अरुंधति और नूपुर ने गोल्ड मेडल जीते।

पुरुषों में सचिन और हितेश ने भारत को गोल्ड मेडल जिताए। सचिन (60 किलोग्राम) ने सटीकता, मोमेंटम कंट्रोल और क्लीन पंचिंग का इस्तेमाल करते हुए किर्गिस्तान के मुनारबेक उलु सेइतबेक पर 5:0 से शानदार जीत हासिल की। हितेश (70 किलोग्राम) ने शुरुआत में पिछड़ने के बाद कजाकिस्तान के नूरबेक मुर्सल को 3:2 से हराया।

भारत ने जदुमणि सिंह (50 किलोग्राम), पवन बर्तवाल (55 किलोग्राम), अभिनाश जामवाल (65 किलोग्राम), और अंकुश फंगल (80 किलोग्राम) की मदद से छह सिल्वर मेडल जीते।

वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में मेडल जीतने वाली भारतीय महिलाएं :

मीनाक्षी हुड्डा (48 किलोग्राम में गोल्ड मेडल)

निकहत जरीन (51 किलोग्राम में गोल्ड मेडल)

प्रीति पवार (54 किलोग्राम में गोल्ड मेडल)

जैस्मिन लैम्बोरिया (57 किलोग्राम में गोल्ड मेडल)

अरुंधति चौधरी (70 किलोग्राम में गोल्ड मेडल)

नूपुर श्योराण (80+ किलोग्राम में गोल्ड मेडल)

परवीन हुड्डा (60 किलोग्राम में गोल्ड मेडल)

पूजा रानी (80 किलोग्राम में सिल्वर मेडल)

नीरज फोगट (65 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल)

स्वीटी बूरा (75 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल)

वर्ल्ड बॉक्सिंग कप फाइनल्स 2025 में मेडल जीतने वाले भारतीय पुरुष :

सचिन सिवाच (60 किलोग्राम में गोल्ड मेडल)

हितेश गुलिया (70 किलोग्राम में गोल्ड मेडल)

जदुमणि सिंह (50 किलोग्राम में सिल्वर मेडल)

पवन बर्तवाल (55 किलोग्राम में सिल्वर मेडल)

अभिनाश जामवाल (65 किलोग्राम में सिल्वर मेडल)

अंकुश पंघाल (80 किलोग्राम में सिल्वर मेडल)

नरेंद्र बेरवाल (90+ किलोग्राम में सिल्वर मेडल)

सुमित कुंडू (75 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल)

जुगनू (85 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल)

नवीन (90 किलोग्राम में ब्रॉन्ज मेडल)

--आईएएनएस

 

