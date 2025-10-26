खेल

India Bangladesh Match : भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, उमा छेत्री करेंगी डेब्यू

बारिश से बाधित मैच में भारत ने गेंदबाजी चुनी, उमा छेत्री का वनडे डेब्यू
Oct 26, 2025, 06:36 PM
महिला विश्व कप : भारत ने टॉस जीतकर चुनी गेंदबाजी, उमा छेत्री करेंगी डेब्यू

नवी मुंबई: भारत ने बांग्लादेश के खिलाफ विश्व कप 2025 के 28वें मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है। भारतीय टीम 3 बदलावों के साथ इस मैच में उतरी है। उमा छेत्री को वनडे में डेब्यू का मौका मिला है।

बारिश के चलते टॉस में देरी हुई। आसमान में बादल छाए होने के कारण भारत ने गेंदबाजी का फैसला लिया। इस मुकाबले से विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋचा घोष को आराम दिया गया है। उनके स्थान पर उमा छेत्री प्लेइंग इलेवन में मौजूद हैं। दूसरी ओर, क्रांति गौड़ और स्नेह राणा इस मुकाबले में नहीं खेल रही हैं। उनके स्थान पर राधा यादव और अमनजोत कौर को मौका दिया गया है।

 

भारतीय टीम सेमीफाइनल का टिकट हासिल कर चुकी है। वहीं, बांग्लादेश की टीम खिताबी दौड़ से बाहर है, लेकिन बांग्लादेश इस मुकाबले को जीतकर प्वाइंट्स टेबल में अपनी स्थिति बेहतर करना चाहेगा। वहीं, भारत इस मैच में अपनी तैयारियां परखने उतरा है।

 

भारत ने महिला विश्व कप 2025 में अब तक 6 में से 3 मुकाबले अपने नाम किए हैं। श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ जीत दर्ज करने के बाद टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा। इसके बाद भारत ने न्यूजीलैंड के खिलाफ 53 रन से मुकाबला जीतकर सेमीफाइनल का टिकट हासिल किया।

 

दूसरी ओर, पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज करने के बाद बांग्लादेश को इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया और श्रीलंका के विरुद्ध हार का सामना करना पड़ा।

 

डीवाई पाटिल स्पोर्ट्स एकेडमी में जारी इस मुकाबले में बारिश बीच-बीच में रुकावट पैदा करेगी। पिच बल्लेबाजी के लिए अच्छी रहेगी, लेकिन पिच में हल्की घास के चलते यहां बाउंस देखने को मिल सकता है।

 

भारतीय की प्लेइंग इलेवन: प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरलीन देओल, जेमिमा रोड्रिगेज, हरमनप्रीत कौर (कप्तान), दीप्ति शर्मा, उमा छेत्री (विकेटकीपर), अमनजोत कौर, राधा यादव, श्री चरणी और रेणुका सिंह ठाकुर।

 

बांग्लादेश की प्लेइंग इलेवन: सुमैया अख्तर, रुब्या हैदर, शर्मिन अख्तर, सोभना मोस्टरी, निगार सुल्ताना (कप्तान/विकेटकीपर), शोर्ना अख्तर, रितु मोनी, राबिया खान, नाहिदा अख्तर, निशिता अख्तर निशी और मारुफा अख्तर।

 

 

 

 

