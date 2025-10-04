खेल

India vs WestIndies Test : 448 रन पर भारत की पहली पारी घोषित, हासिल की मजबूत बढ़त

भारत ने 286 रन की बढ़त के साथ पहली पारी घोषित की, राहुल-जुरेल-जडेजा के शतक।
Oct 04, 2025, 07:29 AM
अहमदाबाद: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में जारी पहले टेस्ट मैच की पहली पारी 448/5 के स्कोर पर घोषित कर दी है। टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर 286 रन की बढ़त हासिल की है। तीसरे दिन की शुरुआत वेस्टइंडीज की बल्लेबाजी के साथ हुई।

नरेंद्र मोदी स्टेडियम में जारी मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करने उतरी वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में सिर्फ 162 रन पर सिमट गई।

इस टीम के लिए जस्टिन ग्रीव्स ने सर्वाधिक 32 रन बनाए, जबकि शाई होप ने 26 रन की पारी खेली। भारतीय खेमे से मोहम्मद सिराज ने 4 विकेट हासिल किए, जबकि जसप्रीत बुमराह को 3 विकेट हाथ लगे। इनके अलावा, कुलदीप यादव ने 2 और वाशिंगटन सुंदर ने 1 विकेट अपने नाम किया।

इसके जवाब में भारतीय टीम ने 448/5 के स्कोर पर अपनी पहली पारी घोषित की। यशस्वी जायसवाल और केएल राहुल ने पहले विकेट के लिए 68 रन जुटाकर टीम को संभली हुई शुरुआत दिलाई।

जायसवाल 36 रन बनाकर पवेलियन लौटे, जिसके बाद साई सुदर्शन महज 7 रन का योगदान देकर आउट हो गए। इस तरह भारत ने 90 रन तक अपने 2 विकेट गंवा दिए।

यहां से केएल राहुल ने कप्तान शुभमन गिल के साथ तीसरे विकेट के लिए 98 रन जुटाए। गिल ने 100 गेंदों में 50 रन की पारी खेली, जबकि केएल राहुल ने 197 गेंदों में 12 चौकों के साथ 100 रन बनाए।

केएल राहुल जब आउट हुए, उस समय तक भारत का स्कोर 218/4 था। यहां से ध्रुव जुरेल ने रवींद्र जडेजा के साथ पांचवें विकेट के लिए 206 रन जोड़ते हुए टीम को मजबूत स्थिति में ला दिया। जुरेल 210 गेंदों में 15 चौकों और 3 छक्कों के साथ 125 रन बनाकर आउट हुए।

दूसरे दिन की समाप्ति तक जडेजा 176 गेंदों में 5 छक्कों और 6 चौकों के साथ 104 रन बना चुके थे, जबकि वाशिंगटन सुंदर ने टीम के खाते में 9 रन जोड़े। मुकाबले के तीसरे दिन भारत ने पारी घोषित कर दी।

वेस्टइंडीज के खेमे से कप्तान रोस्टन चेज ने 2 विकेट हासिल किए, जबकि जायडेन सील्स, जोमेल वारिकन और खारी पियरे ने 1-1 विकेट निकाले।

 

 

