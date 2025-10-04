India vs WestIndies Test : फैंस को उम्मीद, मुकाबले के तीसरे ही दिन जीत दर्ज करेगी टीम इंडिया

अहमदाबाद: भारत-वेस्टइंडीज के बीच अहमदाबाद में पहला टेस्ट मैच खेला जा रहा है। शनिवार को फैंस टीम इंडिया को सपोर्ट करने नरेंद्र मोदी स्टेडियम पहुंचे। फैंस का मानना है कि टीम इंडिया तीसरे ही दिन मुकाबले को अपने नाम कर लेगी।

भारत-वेस्टइंडीज के बीच इस मुकाबले को देखने स्टेडियम पहुंचीं साइना ने आईएएनएस से कहा, "मुझे यकीन है कि भारत इस मैच को आसानी से जीतेगा। भारत शानदार फॉर्म में है। मुझे खुशी है कि टीम इंडिया इस मुकाबले को जीत रही है। इस सीरीज में केएल राहुल, रवींद्र जडेजा और ध्रुव जुरेल से काफी उम्मीदें हैं। गेंदबाजी में जसप्रीत बुमराह और कुलदीप यादव से आशा है।"

नवीन ने कहा, "मैं पूरी भारतीय टीम को पसंद करता हूं। टीम इंडिया शानदार प्रदर्शन कर रही है। तीन भारतीय खिलाड़ियों ने पहली पारी में शतक जड़े हैं। गेंदबाज भी शानदार फॉर्म में हैं। ऐसे में तीसरे ही दिन मैच खत्म होने की उम्मीद है।"

भारत को सपोर्ट करने स्टेडियम पहुंचे एक नन्हे फैन ने कहा, "जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज की शानदार गेंदबाजी के चलते वेस्टइंडीज की टीम पहली पारी में जल्द ऑलआउट हो गई। इसके बाद केएल राहुल, शुभमन गिल, ध्रुव जुरेल और रवींद्र जडेजा ने शानदार प्रदर्शन किया। मैं जडेजा को देखने के लिए यहां आया हूं। वाशिंगटन सुंदर ने भी इंग्लैंड दौरे पर शानदार प्रदर्शन किया। हम वेस्टइंडीज को दूसरी पारी में जल्द से जल्द आउट करना चाहेंगे।"

एक अन्य फैन ने कहा, "हमारे पास शानदार लीड है। उम्मीद है कि तीसरे ही दिन यह मैच खत्म हो जाएगा। निश्चित रूप से दबाव वेस्टइंडीज पर होगा।"

वेस्टइंडीज को पहली पारी में महज 162 रन पर समेटने के बाद भारत ने अपनी पहली पारी 448/5 के स्कोर पर घोषित की। इसी के साथ टीम इंडिया ने पहली पारी के आधार पर 286 रन की बढ़त हासिल की। मेजबान टीम की ओर से केएल राहुल (100), ध्रुव जुरेल (125) और रवींद्र जडेजा (104) ने शतकीय पारियां खेलीं। मुकाबले के तीसरे दिन वेस्टइंडीज की टीम अपनी दूसरी पारी में बल्लेबाजी के लिए उतरी है।