खेल

India vs West Indies Test : पहले सेशन का खेल समाप्त, शतक के करीब भारतीय टीम

भारत की मजबूत शुरुआत, दूसरे टेस्ट के पहले सेशन में 94/1 रन बनाए
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Oct 10, 2025, 07:41 AM
भारत बनाम वेस्टइंडीज : पहले सेशन का खेल समाप्त, शतक के करीब भारतीय टीम

नई दिल्ली: भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ अरुण जेटली स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट के पहले सेशन में शानदार बल्लेबाजी की। टीम इंडिया ने इस दौरान 28 ओवरों का सामना करते हुए महज 1 विकेट गंवाकर 94 रन बना लिए हैं।

भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने शुक्रवार को मुकाबले में टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया। ऐसा पहली बार था, जब गिल ने टेस्ट कप्तान के तौर पर टॉस अपने नाम किया।

भारत की ओर से यशस्वी जायसवाल के साथ केएल राहुल बतौर सलामी बल्लेबाज मैदान पर उतरे। दोनों खिलाड़ियों के बीच 17.3 ओवरों में 58 रन की साझेदारी हुई, जिससे टीम इंडिया को संभली हुई शुरुआत मिली।

केएल राहुल को तेविन इमलाच ने स्टंप आउट किया। वह 54 गेंदों में 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। राहुल की इस पारी में 1 छक्का और 5 चौके देखने को मिले।

इसके बाद साई सुदर्शन मैदान पर उतरे। उन्होंने लंच ब्रेक तक जायसवाल के साथ 63 गेंदों में 36 रन की साझेदारी कर ली है। जायसवाल 78 गेंदों में 7 चौकों की मदद से 40 रन बना चुके हैं, जबकि साई सुदर्शन ने 36 गेंदों में 3 चौकों के साथ 16 रन जुटा लिए हैं।

मेहमान वेस्टइंडीज की टीम अब तक छह गेंदबाजों का इस्तेमाल कर चुकी है, जिसमें जोमेल वारिकन ही एकमात्र सफल खिलाड़ी रहे। वारिकन ने 6 ओवरों में 21 रन देकर 1 विकेट अपने नाम कर लिया है।

भारतीय टीम वेस्टइंडीज के खिलाफ अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट मैच को पारी और 140 रन से जीत चुकी है। ऐसे में सीरीज ड्रॉ करवाने के लिए वेस्टइंडीज के पास जीत ही एकमात्र विकल्प है। अगर मैच ड्रॉ भी रहा, तो टीम इंडिया सीरीज अपने नाम कर लेगी।

भारत ने 1987 के बाद से दिल्ली के इस मैदान पर कोई भी टेस्ट मैच नहीं गंवाया है। वेस्टइंडीज के खिलाड़ियों की हालिया फॉर्म को देखते हुए इस मुकाबले में भी टीम इंडिया का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।

 

 

Arun Jaitley StadiumIndia vs West Indies2nd Test 2025Shubman GillYashasvi JaiswalKL RahulSai Sudharsan

Related posts

Loading...

More from author

Loading...