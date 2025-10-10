खेल

India vs WestIndies Test : 38 साल पहले दिल्ली में वेस्टइंडीज को मिली थी अंतिम टेस्ट जीत, जानिए कैसा रहा यहां रिकॉर्ड

भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट: गिल की कप्तानी में क्लीन स्वीप की ओर टीम इंडिया
Oct 10, 2025, 07:34 AM
नई दिल्ली: भारत-वेस्टइंडीज के बीच अरुण जेटली स्टेडियम में दूसरे टेस्ट की शुरुआत हो गई है। भारतीय कप्तान शुभमन गिल ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी का फैसला लिया है। ऐसा पहली बार है, जब गिल ने बतौर भारतीय कप्तान टॉस अपने नाम किया।

भारत और वेस्टइंडीज के बीच अब तक कुल 101 टेस्ट मैच खेले गए हैं, जिसमें वेस्टइंडीज का पलड़ा मजबूत रहा है। साल 1948 से अब तक वेस्टइंडीज ने भारत के विरुद्ध 30 टेस्ट मुकाबले अपने नाम किए हैं, जबकि भारत ने 24 मैच जीते। 47 टेस्ट मैच ड्रॉ भी रहे।

वेस्टइंडीज ने इस दौरान अधिकांश मैच उस दौर में जीते, जब यह टीम बेहद मजबूत स्थिति में थी। इसके बाद वेस्टइंडीज की टीम के प्रदर्शन में भारी गिरावट देखी गई है।

भारत को 30 टेस्ट मैच हराने वाली वेस्टइंडीज ने टीम इंडिया को आखिरी बार मई 2002 में टेस्ट मैच में हराया था। भारत ने वेस्टइंडीज के खिलाफ पिछली नौ टेस्ट सीरीज अपने नाम की हैं।

दिल्ली के अरुण जेटली स्टेडियम में भारत ने वेस्टइंडीज के विरुद्ध आखिरी बार नवंबर 1987 में टेस्ट गंवाया था। इस मुकाबले में भारत को 5 विकेट से शिकस्त झेलनी पड़ी थी। तब से टीम इंडिया ने इस मैदान पर 11 टेस्ट जीते हैं, जबकि दो मैच ड्रॉ रहे हैं।

भारतीय टीम ने फरवरी 2023 में दिल्ली में पिछला टेस्ट खेला था। उस मैच में ऑस्ट्रेलिया के विरुद्ध रवींद्र जडेजा ने कुल 110 रन देकर 10 विकेट हासिल किए थे। मुकाबले को टीम इंडिया ने 6 विकेट से अपने नाम किया। जडेजा को 'प्लेयर ऑफ द मैच' चुना गया था।

उल्लेखनीय है कि वेस्टइंडीज के सलामी बल्लेबाजों ने भारत में अपनी पिछली 13 टेस्ट पारियों में 50 से ज्यादा की साझेदारी नहीं की है। ऐसे में इस मुकाबले में भारत का पलड़ा भारी नजर आ रहा है।

टीम इंडिया ने अहमदाबाद में खेले गए सीरीज के पहले मैच को पारी और 140 रन से अपने नाम किया था। गिल एंड कंपनी की नजर क्लीन स्वीप पर होगी।

 

 

Arun Jaitley Stadium2nd Test 2025India Test SeriesIND vs WI CricketIndia vs WestIndiesShubman Gill captaincyWest Indies Tour of India

