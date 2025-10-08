खेल

India vs West Indies 2nd Test : दिल्ली टेस्ट में जोरदार वापसी करेगी वेस्टइंडीज: विव रिचर्ड्स

दिल्ली में भारत-वेस्टइंडीज दूसरा टेस्ट, दिग्गजों को कैरेबियाई वापसी की उम्मीद
Oct 08, 2025, 04:34 PM
नई दिल्ली: भारत और वेस्टइंडीज के बीच दूसरा टेस्ट 10 अक्टूबर से अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियम, नई दिल्ली में खेला जाएगा। अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में वेस्टइंडीज को पारी से हार का सामना करना पड़ा था। वेस्टइंडीज के पूर्व दिग्गज क्रिकेटरों विव रिचर्ड्स और रिची रिचर्डसन ने उम्मीद जताई है कि वेस्टइंडीज दिल्ली टेस्ट में बाउंस बैक करेगी।

 

विव रिचर्ड्स ने आईएएनएस से बात करते हुए कहा, मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज वापसी करेगी और प्रतिस्पर्धी क्रिकेट खेलेगी। प्रतिस्पर्धी से ही भारतीय टीम को चुनौती दी जा सकती है। निश्चित रूप से भारत ने पहला टेस्ट जीत लिया है, लेकिन मुझे अपनी टीम पर विश्वास है कि दूसरे टेस्ट में वे भारतीय टीम को मुश्किल समय देंगे।" इसके लिए किसी खास खिलाड़ी पर निर्भर होने की जगह पूरी टीम के अच्छे प्रदर्शन की उम्मीद जताई।

 

रिचर्ड्स ने वनडे फॉर्मेट में भारत के नवनियुक्त कप्तान शुभमन गिल की तारीफ करते हुए उन्हें बेहतरीन खिलाड़ी बताया। साथ ही, उन्होंने विराट कोहली की तारीफ भी की।

 

आईएएनएस से बात करते हुए रिचर्डसन ने कहा, मुझे लगता है कि वेस्टइंडीज दूसरे टेस्ट में जोरदार वापसी करेगी और पहले टेस्ट की तुलना में बेहतर प्रदर्शन करेगी। वेस्टइंडीज युवा टीम है, जबकि भारतीय टीम बेहद मजबूत है। भारतीय टीम के पास अनुभव के साथ ही बेहद प्रतिभावान खिलाड़ी हैं, इसलिए इस टीम को चुनौती देना आसान नहीं होगा।

 

उन्होंने कहा, भारतीय टीम निश्चित रूप से बेहद मजबूत है, लेकिन वेस्टइंडीज को समझना होगा कि ये खेल है। आपको विपक्षी टीम के खिलाफ तैयारी के साथ उतरना होगा। आत्मविश्वास दिखाना होगा। साहसिक क्रिकेट के बिना टीम इंडिया को चुनौती देना मुश्किल है।

 

वेस्टइंडीज क्रिकेट टीम को अहमदाबाद में खेले गए पहले टेस्ट में करारी हार का सामना करना पड़ा था। वेस्टइंडीज तीसरे ही दिन पारी और 140 रन से हार गई थी। कैरेबियन टीम 2002 के बाद भारत के खिलाफ कभी भी टेस्ट सीरीज नहीं जीत सकी है।

 

