India vs UAE Asia Cup 2025 : दुबई में भारत-यूएई का मुकाबला, जानिए कैसा रहेगा पिच का मिजाज?

भारत-यूएई एशिया कप 2025 का पहला मुकाबला दुबई में बुधवार को खेला जाएगा।
Sep 10, 2025, 02:53 PM
नई दिल्ली: एशिया कप 2025 में भारतीय टीम बुधवार से अपने अभियान की शुरुआत करने जा रही है। टीम इंडिया का पहला मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में यूएई से होगा।

भारत-यूएई के बीच टी20 क्रिकेट के इतिहास में अब तक सिर्फ एक ही मैच खेला गया है, जिसमें टीम इंडिया ने 9 विकेट से जीत दर्ज की थी।

 

बुधवार को भारतीय टीम में अभिषेक शर्मा के साथ शुभमन गिल बतौर सलामी बल्लेबाज उतर सकते हैं।

 

शिवम दुबे ऑलराउंडर के रूप में सबसे आगे नजर आ रहे हैं। जितेश शर्मा विकेटकीपिंग की जिम्मेदारी संभाल सकते हैं, जिसके चलते संजू सैमसन को बाहर बैठना पड़ सकता है।

 

अक्षर पटेल आठवें नंबर पर उतर सकते हैं, जबकि वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव के बीच प्लेइंग इलेवन में जगह बनाने को लेकर कड़ी टक्कर देखने को मिल सकती है।

 

यूएई की टीम को बल्लेबाजी में मुहम्मद वसीम और आसिफ खान से उम्मीदें होंगी, जबकि गेंदबाजी में हैदर अली और मुहम्मद रोहिद भारतीय बल्लेबाजों को परेशान कर सकते हैं।

 

दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम की पिच पर थोड़ी घास है। भारत इसी साल यहां फरवरी-मार्च के बीच खेली गई चैंपियंस ट्रॉफी में चार स्पिनर्स के साथ उतरा था। दुबई में 9 मार्च 2025 के बाद से कोई अंतरराष्ट्रीय मैच नहीं खेला गया है। अब यहां नए क्रिकेट सीजन की शुरुआत हो रही है। ऐसे में तेज गेंदबाजों का दबदबा ज्यादा रह सकता है।

 

यहां खिलाड़ियों को अत्यधिक गर्मी का सामना करना पड़ सकता है। दुबई में बुधवार को अधिकतम तापमान 42 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मैच के समय तापमान 36 डिग्री सेल्सियस के आसपास रह सकता है। टॉस जीतने वाली टीम गेंदबाजी चुन सकती है। मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

 

भारत की टीम: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, तिलक वर्मा, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), अक्षर पटेल, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, संजू सैमसन, रिंकू सिंह, शिवम दुबे, अर्शदीप सिंह।

 

संयुक्त अरब अमीरात की टीम: मुहम्मद वसीम (कप्तान), अलीशान शराफू, राहुल चोपड़ा (विकेटकीपर), आसिफ खान, मुहम्मद जुहैब, हर्षित कौशिक, मुहम्मद फारूक, मुहम्मद जवाद उल्लाह, सगीर खान, हैदर अली, जुनैद सिद्दीकी, मुहम्मद रोहिद खान, आर्यांश शर्मा, ध्रुव पाराशर, मतिउल्लाह खान, एथन डिसूजा, सिमरनजीत सिंह।

 

 

 

