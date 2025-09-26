खेल

India vs Sri Lanka Asia Cup : खिताबी मुकाबले से पहले तैयारियों को पुख्ता करने उतरेगी टीम इंडिया

एशिया कप 2025 के सुपर-4 के अंतिम मुकाबले में भारत और श्रीलंका आमने-सामने होंगे।
Dainik HawkD
Dainik Hawk·
🏷
Sep 26, 2025, 06:25 AM
एशिया कप : खिताबी मुकाबले से पहले तैयारियों को पुख्ता करने उतरेगी टीम इंडिया

नई दिल्ली: भारत और श्रीलंका के बीच एशिया कप 2025 का अंतिम सुपर-4 मुकाबला खेला जाना है, जिसमें टीम इंडिया खिताबी मुकाबले से पहले अपनी तैयारियों को पुख्ता करने उतरेगी। रविवार को भारत-पाकिस्तान के बीच फाइनल मैच खेला जाएगा।

इस टूर्नामेंट में टीम इंडिया का सफर शानदार रहा है, जिसे अब तक एक भी टीम हरा नहीं सकी।

 

भारत ने यूएई के खिलाफ अपना पहला मैच 9 विकेट से जीता था, जिसके बाद पाकिस्तान के खिलाफ 7 विकेट से जीत दर्ज की। टीम इंडिया ने ओमान के विरुद्ध अपने अंतिम ग्रुप ए मैच में 21 रन से जीत हासिल की।

 

भारत ने सुपर-4 के अपने पहले मैच में पाकिस्तान को 6 विकेट से शिकस्त दी, जिसके बाद बांग्लादेश के विरुद्ध 41 रन से मुकाबला जीता।

 

दूसरी ओर, ग्रुप-बी के अपने तीनों मुकाबलों को जीतने के बाद श्रीलंकाई टीम ने बांग्लादेश और पाकिस्तान के विरुद्ध सुपर-4 के दोनों मैच गंवा दिए। इसी के साथ टीम खिताबी रेस से बाहर हो गई। ऐसे में श्रीलंका यहां सिर्फ सम्मान की लड़ाई लड़ने उतरेगी।

 

इस मुकाबले में भारत को अभिषेक शर्मा, सूर्यकुमार यादव, शुभमन गिल और तिलक वर्मा से बल्लेबाजी में उम्मीदें होंगी, जबकि वरुण चक्रवर्ती, कुलदीप यादव और जसप्रीत बुमराह गेंदबाजी में चमक बिखेर सकते हैं।

 

दूसरी ओर, श्रीलंकाई टीम को पथुम निसांका और कुसल मेंडिस से बल्लेबाजी में खासा उम्मीदें होंगी। गेंदबाजी में दुष्मंथा चमीरा और नुवान तुषारा विपक्षी टीम को परेशान करते नजर आ सकते हैं।

 

जैसे-जैसे टूर्नामेंट आगे बढ़ रहा है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में तेजी से रन बनाना मुश्किल होता जा रहा है। यहां स्पिनर्स अपना दबदबा बनाते नजर आए हैं।

 

दुबई में शुक्रवार को अधिकतम तापमान 39 डिग्री सेल्सियस, जबकि न्यूनतम तापमान 31 डिग्री सेल्सियस रहने की उम्मीद है। मैच के दौरान बारिश की आशंका नहीं है।

 

भारत की टीम : अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, शिवम दुबे, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), हार्दिक पांड्या, तिलक वर्मा, अक्षर पटेल, संजू सैमसन (विकेटकीपर), कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, वरुण चक्रवर्ती, अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, रिंकू सिंह और जितेश शर्मा।

 

श्रीलंका की टीम : पथुम निसांका, कुसल मेंडिस (विकेटकीपर), कुसल परेरा, चरित असलांका (कप्तान), कामिंदु मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदु हसरंगा, चमिका करुणारत्ने, दुष्मंथा चमीरा, महीश थीक्षाना, नुवान तुषारा, डुनिथ वेललेज, कामिल मिशारा, नुवानीडु फर्नांडो, बिनुरा फर्नांडो और जेनिथ लियानाज।

 

 

 

 

Sri Lanka Cricket Asia CupAsia Cup Dubai StadiumAsia Cup 2025 Super 4IND vs SL Playing XIIndia vs Sri LankaIndia Sri Lanka Match PreviewIndia Cricket Team 2025

Related posts

Loading...

More from author

Loading...