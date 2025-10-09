खेल

India vs South Africa Women : शतक से चूकीं ऋचा घोष, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 रन का लक्ष्य

ऋचा घोष की शानदार 94 रन की पारी से भारत ने 251 रन बनाए
Oct 09, 2025, 05:57 PM
महिला विश्व कप: शतक से चूकीं ऋचा घोष, भारत ने दक्षिण अफ्रीका को दिया 252 रन का लक्ष्य

विशाखापत्तनम: विकेटकीपर बल्लेबाज ऋचा घोष की बेहतरीन अर्धशतकीय पारी के दम पर भारतीय टीम ने एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ खेले जा रहे मुकाबले में पहले बल्लेबाजी करते हुए 251 रन बनाए हैं।

टॉस गंवाने के बाद पहले बल्लेबाजी करने उतरी भारतीय टीम को प्रतिका रावल और स्मृति मंधाना ने गंभीर शुरुआत दी। दोनों ने पहले विकेट के लिए 10.2 ओवर में 55 रन जोड़े। मंधाना 23 रन बनाकर आउट हुईं। प्रतिका भी 37 रन बनाकर आउट हुईं। इन दोनों के अलावा टॉप ऑर्डर के सभी बल्लेबाज फ्लॉप रहे। हरलीन देओल 13, कप्तान हरमनप्रीत कौर 9, और जेमिमा रोड्रिग्स 0 पर आउट हुईं। दीप्ति शर्मा 4 और अमनजोत कौर 13 रन बनाकर आउट हुईं। भारतीय टीम 40 ओवर में 153 रन पर 7 विकेट गंवाकर मुश्किल में थी।

आठवें नंबर पर बल्लेबाजी करने आई विकेटकीपर बल्लेबाज ऋषा घोष ने टीम को संभाला। घोष ने अपने वनडे करियर का सातवां अर्धशतक लगाया। घोष 77 गेंद पर 11 चौके और 4 छक्के की मदद से 94 रन की पारी खेलकर आखिरी ओवर में आउट हुईं। वह नौंवे विकेट के रूप में आउट हुईं। घोष ने स्नेहर राणा के साथ आठवें विकेट के लिए 53 गेंद पर 88 रन की तेज और अहम साझेदारी की। राणा 24 गेंद पर 6 चौके की मदद से 33 रन की अहम पारी खेल कर आउट हुईं।

भारतीय टीम 49.5 ओवर में 251 रन पर सिमट गई।

दक्षिण अफ्रीका के लिए क्लो ट्रायोन ने 10 ओवर में 32 रन देकर 3, म्लाबा ने 10 ओवर में 46 रन देकर 2, और मारिजेन कैप ने 9 ओवर में 45 रन देकर 2 विकेट लिए। नादिन डी क्लर्क ने 6.5 ओवर में 52 रन देकर 2 विकेट लिए।

बारिश की वजह से मैच एक घंटे देरी से शुरू हुआ था।

 

 

 

 

 

South Africa WomenSmriti MandhanaRicha GhoshVizag ODIindia womenHarmanpreet KaurIndian cricket

