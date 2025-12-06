India SA Decider : केएल राहुल का टोटका काम आया, विश्व कप 2023 सेमीफाइनल के बाद पहली बार टॉस जीता भारत

विशाखापत्तनम: भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे सीरीज का तीसरा और निर्णायक मैच विशाखापत्तनम के एसीए-वीडीसीए स्टेडियम में खेला जा रहा है। इस मैच का नतीजा कुछ घंटे बाद आएगा, लेकिन लगातार 20 मैचों से भारत के टॉस हारने का जो क्रम चला आ रहा था, वो टूट गया। कप्तान केएल राहुल ने आखिरकार टॉस जीत ही लिया।

रांची वनडे के बाद रायपुर वनडे में भी टॉस हारने से निराश केएल राहुल ने विशाखापत्तनम में टॉस जीतने के लिए एक नया टोटका आजमाया। उन्होंने दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से सिक्का उछाला। बावुमा ने हेड्स बोला और सिक्का टेल के रूप में केएल राहुल के पक्ष में गिरा। दाएं हाथ की जगह बाएं हाथ से सिक्का उछालने का राहुल का टोटका काम कर गया। टॉस जीतने के बाद केएल राहुल बेहद खुश नजर आए। राहुल ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला लिया है।

भारतीय टीम ने 20 मैच बाद टॉस जीता। आखिरी बार भारतीय टीम ने वनडे विश्व कप 2023 के सेमीफाइनल में न्यूजीलैंड के खिलाफ टॉस जीता था।

रांची में खेला गया पहला वनडे भारतीय टीम ने 17 रन से जीता था। वहीं रायपुर में खेले गए दूसरे वनडे में दक्षिण अफ्रीका ने 359 रन के लक्ष्य का पीछा करते हुए रिकॉर्ड जीत दर्ज की थी। दक्षिण अफ्रीका की घर के बाहर लक्ष्य का पीछा करते हुए यह सबसे बड़ी वनडे जीत थी। विशाखापत्तनम में खेला जा रहा मुकाबला वनडे सीरीज का तीसरा और आखिरी मुकाबला है। इस मैच की विजेता टीम सीरीज की विजेता होगी। दोनों ही टीमों का प्रदर्शन सीरीज में बेहतरीन रहा है। ऐसे में मैच के रोमांचक होने की उम्मीद है।

मैच के लिए दोनों टीमों की प्लेइंग

भारत की प्लेइंग इलेवन

रोहित शर्मा, यशस्वी जायसवाल, विराट कोहली, ऋतुराज गायकवाड़, तिलक वर्मा, केएल राहुल (कप्तान/विकेटकीपर), रविंद्र जडेजा, हर्षित राणा, कुलदीप यादव, अर्शदीप सिंह, प्रसिद्ध कृष्णा।

दक्षिण अफ्रीका प्लेइंग इलेवन

रेयान रिकेल्टन, क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), टेम्बा बावुमा (कप्तान), मैथ्यू ब्रीट्जके, एडेन मार्करम, डेवाल्ड ब्रेविस, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, केशव महाराज, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन।

