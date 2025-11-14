India SouthAfrica Test : पहली पारी में घुटनों पर मेहमान टीम, दूसरे सेशन तक गंवाए 8 विकेट

कोलकाता: भारत ने ईडन गार्डन्स में जारी पहले टेस्ट मैच के शुरुआती दो सेशन में ही साउथ अफ्रीकी टीम को घुटनों पर ला दिया है। टी ब्रेक तक मेहमान टीम ने 52 ओवरों के खेल में 8 विकेट गंवा दिए हैं। फिलहाल साउथ अफ्रीकी टीम अपने खाते में सिर्फ 154 रन ही जोड़ सकी है।

मुकाबले में टॉस जीतकर साउथ अफ्रीकी कप्तान टेंबा बावुमा ने बल्लेबाजी चुनी। सलामी बल्लेबाज एडेन मार्करम ने रयान रिकेल्टन के साथ 10.3 ओवरों में 57 रन जोड़कर टीम को शानदार शुरुआत दिलाई, लेकिन रिकेल्टन (23) के आउट होते ही टीम लड़खड़ा गई।

साउथ अफ्रीका ने पहले सेशन के खेल तक 105 रन बनाकर 3 विकेट गंवा दिए थे। इसके बाद टोनी डी जोरजी ने वियान मुल्डर के साथ चौथे विकेट के लिए 43 रन की साझेदारी की, लेकिन टीम को मजबूत स्कोर तक नहीं पहुंचा सके।

मुल्डर और जोरजी 24-24 रन बनाकर पवेलियन लौटे। दूसरे सेशन की समाप्ति तक ट्रिस्टन स्टब्स 15 रन बनाकर नाबाद थे।

भारत की ओर से अब तक जसप्रीत बुमराह ने 12 ओवरों में सर्वाधिक 3 विकेट हासिल किए हैं। उनके अलावा, मोहम्मद सिराज और कुलदीप यादव ने 2-2 विकेट निकाले हैं। अक्षर पटेल को एक विकेट हाथ लगा है।

विकेटकीपर-बल्लेबाज ऋषभ पंत इस मुकाबले में खेल रहे हैं। इंग्लैंड दौरे पर चोटिल होने के बाद पंत पहली बार भारतीय टीम में नजर आए हैं। उनकी मौजूदगी ने मेजबान टीम को मजबूती दी है। उनके अलावा, ध्रुव जुरेल को भी प्लेइंग इलेवन में स्थान दिया गया है।

भारत और साउथ अफ्रीका ने अब तक 44 टेस्ट मैच खेले हैं, जिसमें साउथ अफ्रीका ने 18 मैच जीते, जबकि 16 मुकाबले टीम इंडिया के नाम रहे। इनके अलावा, 10 मैच ड्रॉ रहे।

दोनों देशों के बीच 22 नवंबर से दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होगी। गुवाहाटी के बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में सीरीज का दूसरा और अंतिम मुकाबला खेला जाएगा।

--आईएएनएस