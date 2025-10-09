खेल

India vs South Africa Women : साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला

महिला विश्व कप: भारत ने साउथ अफ्रीका के खिलाफ टॉस गंवाया, पहले बल्लेबाजी कर रही है टीम इंडिया
Oct 09, 2025, 06:10 PM
महिला विश्व कप: साउथ अफ्रीका ने टॉस जीता, पहले गेंदबाजी का फैसला

विशाखापत्तनम: आईसीसी महिला विश्व कप का दसवां मैच गुरुवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच विशाखापत्तनम के डॉ. वाईएस राजशेखर रेड्डी एसीए-वीडीसीए क्रिकेट स्टेडियम में खेला जा रहा है। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया है। भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी है।

भारतीय टीम पहले बल्लेबाजी के लिए मैदान पर उतरी है।

भारतीय टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर ने टॉस के बाद कहा, "हम पहले बल्लेबाजी करते हुए बोर्ड पर एक मजबूत स्कोर खड़ा करना चाहेंगे।" बता दें कि बारिश के कारण मैच में देरी हुई। टॉस का समय दोपहर 2:30 बजे निर्धारित था, लेकिन इसे 3:32 बजे किया गया। पहली गेंद शाम 4:00 बजे फेंकी गई।

क्रिकेट प्रशंसकों के लिए राहत की बात है कि बारिश के बावजूद मैच में किसी भी ओवर की कटौती नहीं की गई है, और यह पूर्ण 50 ओवर का खेला जाएगा। विश्व कप में भारत के सफर पर बात करे तो भारत पाकिस्तान और श्रीलंका पर लगातार जीत के साथ लय में है और दक्षिण अफ्रीका के सामने जीत के साथ हैट्रिक लगाने के लिए बेताब है।

वहीं, दक्षिण अफ्रीका इंग्लैंड के खिलाफ करारी हार के बाद न्यूजीलैंड पर एक मजबूत जीत के बाद मैदान में उतरी है। हालांकि, अभी तक के सफर में श्रीलंका और पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय गेंदबाजों ने शानदार प्रदर्शन किया है। लेकिन, बल्लेबाजी में सलामी बल्लेबाजी अभी भी लय में नहीं दिखी है। प्रतीक रावल और स्मृति मंधाना ने अभी तक विश्व कप में कोई कमाल नहीं दिखाया है, लेकिन प्रशंसक जानते हैं कि वे क्या करने में सक्षम हैं।

पिच की बात करे तो यहां शुरूआती ओवरों में तेज गेंदबाजों को मदद मिलने की संभावना रहती हैं। वहीं, इसके बाद पिच बल्लेबाजों के लिए मददगार साबित होती है। लेकिन, जैसे ही स्पिनर्स आते हैं, बल्लेबाजों को खेलने में थोड़ी परेशानी भी आती है। यहां टॉस की भूमिका अहम रहने वाली है।

यहां दूसरी पारी में बल्लेबाजी करने वाली टीम को काफी लाभ मिलता है। गेंद बल्ले पर बहुत आसानी के साथ आती है। इसीलिए, टीम इंडिया को साउथ अफ्रीका के सामने एक बड़ा स्कोर खड़ा करना होगा।

दोनों टीम कुछ इस प्रकार हैं भारतीय टीम में प्रतिका रावल, स्मृति मंधाना, हरमनप्रीत कौर, हरलीन देयोल, जेमिमा रोड्रिग्स, ऋचा घोष, दीप्ति शर्मा, स्नेह राणा, श्री चरणी, राधा यादव, अमनजोत कौर, क्रांति गौड़।

दक्षिण अफ्रीका के लिए टीम: लौरा वोल्वार्ड्ट, ताजमिन ब्रिट्स,अयाबोंगा खाका, क्लो ट्रायॉन, नादिन डी क्लर्क, मारिजैन कप्प, सिनालो जाफ्ता, नॉनकुलुलेको म्लाबा, एनेके बॉश, सुने लुस, तुमी सेखुखुने

 

 

 

