India South Africa Test : मजबूत स्थिति में साउथ अफ्रीका, भारत ने दूसरे दिन की समाप्ति तक बनाए 9 रन

दूसरे दिन साउथ अफ्रीका का दबदबा, जवाब में भारत की सधी हुई शुरुआत
Nov 23, 2025, 04:22 PM
गुवाहाटी टेस्ट : मजबूत स्थिति में साउथ अफ्रीका, भारत ने दूसरे दिन की समाप्ति तक बनाए 9 रन

गुवाहाटी: साउथ अफ्रीका ने भारत के खिलाफ बरसापारा क्रिकेट स्टेडियम में जारी दूसरे टेस्ट मैच में पकड़ बना रखी है। साउथ अफ्रीका ने अपनी पहली पारी में 489 रन बनाए। इसके जवाब में टीम इंडिया ने दूसरे दिन की समाप्ति तक बगैर कोई विकेट गंवाए 9 रन बना लिए हैं। टीम इंडिया फिलहाल साउथ अफ्रीका से 480 रन पीछे है।

 

 

साउथ अफ्रीका ने टॉस जीतकर बल्लेबाजी चुनी। सलामी जोड़ी ने मेहमान टीम को शानदार शुरुआत दिलाई। एडेन मार्करम और रयान रिकेल्टन ने पहले विकेट के लिए 82 रन जोड़े।

 

पहले दिन के पहले सेशन की अंतिम गेंद पर मार्करम 38 रन बनाकर पवेलियन लौटे। अगले सेशन की शुरुआत में ही रिकेल्टन (35) भी अपना विकेट गंवा बैठे।

 

यहां से ट्रिस्टन स्टब्स ने कप्तान टेंबा बावुमा के साथ तीसरे विकेट के लिए 84 रन जोड़ते हुए पारी को संभाला। मुकाबले के तीसरे सेशन में बावुमा 41 रन बनाकर आउट हुए। इसी सेशन में टीम ने स्टब्स (49) के साथ कुल 4 विकेट गंवा दिए।

 

साउथ अफ्रीकी टीम ने 246 के स्कोर तक अपने 6 विकेट खो दिए थे। यहां से सेनुरन मुथुसामी ने काइल वेरेन के साथ सातवें विकेट के लिए 88 रन जोड़कर टीम को मजबूती दी। वेरेन 45 रन बनाकर पवेलियन लौटे।

 

इसके बाद मुथुसामी ने मार्को जानसेन के साथ आठवें विकेट के लिए 97 रन जोड़ते हुए टीम को विशाल स्कोर तक पहुंचाया। मुथुसामी ने 206 गेंदों में 2 छक्कों और 10 चौकों के साथ 109 रन बनाए, जबकि जानसेन ने 91 गेंदों में 93 रन की पारी खेली।

 

भारत की तरफ से कुलदीप यादव ने 4 विकेट निकाले, जबकि जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज और रवींद्र जडेजा को 2-2 सफलताएं हाथ लगीं।

 

इसके जवाब में भारत ने दूसरे दिन की समाप्ति तक 6.1 ओवरों में बगैर कोई विकेट गंवाए 9 रन बना लिए हैं। केएल राहुल 2, जबकि यशस्वी जायसवाल 7 रन बनाकर नाबाद हैं।

 

साउथ अफ्रीकी टीम सीरीज के पहले मैच को 30 रन से अपने नाम कर चुकी है। टीम इंडिया की कोशिश गुवाहाटी टेस्ट को जीतकर सीरीज 1-1 से बराबरी पर खत्म करने की है।

 

