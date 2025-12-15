खेल

India South Africa T20 : भारतीय सीमर्स ने अवसरों का शानदार फायदा उठाया : बांगर

संजय बांगर ने बताया भारत की जीत का असली कारण, गेंदबाजों की सटीक रणनीति
Dec 15, 2025, 09:16 AM
भारतीय सीमर्स ने अवसरों का शानदार फायदा उठाया : बांगर

नई दिल्ली: भारत के पूर्व बल्लेबाज संजय बांगर ने कहा कि धर्मशाला के हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन (एचपीसीए) स्टेडियम में दक्षिण अफ्रीका के खिलाफ सात विकेट से मिली जीत में टीम इंडिया की गेंदबाजी अहम रही। उन्होंने बताया कि गेंदबाजों का अनुशासित प्रदर्शन इस जीत का सबसे बड़ा कारण था।

भारत ने पांच मैचों की टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका को शानदार तरीके से हराकर सीरीज में 2-1 की बढ़त बना ली। इस मैच में परिस्थितियां गेंदबाजों के पक्ष में थीं।

बांगर ने बताया कि भारतीय तेज गेंदबाजों ने पिच का पूरा फायदा उठाया। आमतौर पर इस पिच को बल्लेबाजी के लिए अच्छा माना जाता है। लेकिन, भारतीय गेंदबाजों ने नई गेंद से शानदार गेंदबाजी की और पूरी पारी के दौरान मेहमान टीम पर लगातार दबाव बनाए रखा।

बांगर ने जियोस्टार पर कहा, “भारतीय गेंदबाजों ने बहुत ही अनुशासित प्रदर्शन किया। यह मैदान बल्लेबाजों के लिए स्वर्ग माना जाता है और यहां दबाव भी रहता है। लेकिन, हमारे गेंदबाजों ने नई गेंद से विकेट लिए और दोनों तरफ स्विंग कराई। अर्शदीप सिंह और हर्षित राणा ने शानदार गेंदबाजी की। जब भी उन्होंने सही लाइन-लेंथ पर गेंदबाजी की है, उन्होंने शीर्ष क्रम के बल्लेबाजों को खूब परेशान किया है।”

उन्होंने आगे कहा, “अर्शदीप सिंह ने शुरुआत में ही रीज़ा हेंड्रिक्स को आउट करके शानदार रणनीति दिखाई। इसके बाद हर्षित राणा ने तेज और सटीक गेंदबाजी की, जिससे दक्षिण अफ्रीका का मध्य क्रम टूट गया। हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने भी अच्छी सहयोगी गेंदबाजी की। कुल मिलाकर, भारतीय गेंदबाजों ने तेज गेंदबाजों को मिली मदद का पूरा फायदा उठाया।”

मेजबान टीम ने पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिसके बाद भारतीय गेंदबाजों ने मिलकर शानदार प्रदर्शन किया और दक्षिण अफ्रीका को 20 ओवर में 117 रन पर ऑल आउट कर दिया। इस दौरान अर्शदीप सिंह, हर्षित राणा, वरुण चक्रवर्ती और कुलदीप यादव ने दो-दो विकेट लिए।

हार्दिक पांड्या और शिवम दुबे ने भी एक-एक विकेट लेकर टीम की जीत में योगदान दिया।

पावरप्ले में ही तीन विकेट गिरने और सात ओवर में स्कोर 30 रन पर चार विकेट होने के बाद, एडन मार्कराम के 61 रन बनाने के बावजूद दक्षिण अफ्रीका की टीम मैच में वापसी नहीं कर सकी।

जवाब में भारत ने पावरप्ले में अभिषेक शर्मा की 18 गेंदों में खेली गई तेज 35 रनों की पारी की मदद से 25 गेंदें बाकी रहते हुए लक्ष्य आसानी से हासिल कर लिया।

हालांकि, सूर्यकुमार यादव 12 रन बनाकर जल्दी आउट हो गए। लेकिन, शुभमन गिल ने 28 रन और तिलक वर्मा ने 25 रन बनाकर भारत के लक्ष्य का पीछा करने में अहम भूमिका निभाई।

अंत में, अभिषेक शर्मा के शुरुआती आक्रामक खेल की मदद से भारत ने आसानी से लक्ष्य हासिल किया और पूरा खेल उनके नियंत्रण में रहा।

--आईएएनएस

 

 

