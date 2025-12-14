India vs South Africa T20 : भारत ने टॉस जीतकर गेंदबाजी चुनी, प्लेइंग इलेवन में बदलाव, नहीं खेलेंगे बुमराह

धर्मशाला: भारत ने हिमाचल प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में रविवार को खेले जा रहे टी20 सीरीज के तीसरे मुकाबले में टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया है। इस मैच में भारतीय टीम 2 बदलावों के साथ उतरी है। वहीं, साउथ अफ्रीका ने अपनी टीम में 3 बदलाव किए हैं।

टॉस के दौरान भारतीय कप्तान सूर्यकुमार यादव ने बताया कि अक्षर पटेल की तबीयत ठीक नहीं है, जबकि जसप्रीत बुमराह निजी कारणों की वजह से इस मुकाबले में नहीं खेल रहे हैं। इनके स्थान पर हर्षित राणा और कुलदीप यादव को प्लेइंग इलेवन में चुना गया है। दूसरी ओर, साउथ अफ्रीकी टीम में कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्त्जे और ट्रिस्टन स्टब्स की वापसी हुई है।

भारत ने कटक में खेले गए सीरीज के पहले मुकाबले को 101 रन से अपने नाम किया था। इसके बाद न्यू चंडीगढ़ में आयोजित दूसरे टी20 मैच को साउथ अफ्रीका ने 51 रन से जीता। दोनों टीमें पांच मुकाबलों की सीरीज में 1-1 से बराबरी पर हैं। ऐसे में दोनों देश इस मुकाबले को जीतकर बढ़त हासिल करना चाहेंगे।

हार्दिक पंड्या टी20 अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट में 'विकेटों का शतक' पूरा करने से महज एक विकेट दूर हैं। अगर पंड्या ऐसा कर लेते हैं, तो वह इस फॉर्मेट में 'छक्कों के शतक' के साथ 'विकेटों का शतक' भी पूरा कर लेंगे।

दूसरी ओर, साउथ अफ्रीकी खिलाड़ी देवाल्ड ब्रेविस इस साल टी20 फॉर्मेट में छक्कों का शतक पूरा करने से महज 4 कदम दूर हैं। वह टी20 फॉर्मेट के दौरान एक कैलेंडर ईयर में 100 या उससे ज्यादा छक्के लगाने वाले दूसरे दक्षिण अफ्रीकी बन जाएंगे। उनसे पहले साल 2024 में हेनरिक क्लासेन ने यह कारनामा किया था।

भारत और साउथ अफ्रीका के बीच टी20 इतिहास में अब तक कुल 33 मुकाबले खेले गए हैं, जिसमें 19 मैच टीम इंडिया ने जीते। वहीं, 13 मुकाबले साउथ अफ्रीका ने अपने नाम किए। इस दौरान 1 मैच बेनतीजा भी रहा। धर्मशाला में खेले गए पिछले 5 आईपीएल मुकाबलों में पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम ने जीत दर्ज की है।

भारत की प्लेइंग इलेवन: अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल, सूर्यकुमार यादव (कप्तान), तिलक वर्मा, हार्दिक पंड्या, शिवम दुबे, जितेश शर्मा (विकेटकीपर), हर्षित राणा, अर्शदीप सिंह, कुलदीप यादव, वरुण चक्रवर्ती।

साउथ अफ्रीका की प्लेइंग इलेवन: क्विंटन डी कॉक (विकेटकीपर), रीजा हेंड्रिक्स, एडेन मार्करम (कप्तान), देवाल्ड ब्रेविस, ट्रिस्टन स्टब्स, डोनोवन फरेरा, मार्को जानसेन, कॉर्बिन बॉश, एनरिक नॉर्त्जे, लुंगी एनगिडी, ओटनील बार्टमैन।

--आईएएनएस